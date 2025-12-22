María Dolores Fernández Galiño repetirá un nuevo mandato como valedora do pobo 

La valedora do pobo en el Parlamento, a principios de diciembre SANDRA ALONSO

El PPdeG registró este lunes en el Parlamento su propuesta para que María Dolores Fernández Galiño (O Carballiño, Ourense, 1963) repita como valedora do pobo, una candidatura que cuenta con el aval del BNG, que propondrá un adjunto.

El 9 de diciembre, el Boletín Oficial del Parlamento publicaba la resolución por la que se declaraba vacante el cargo y se prorrogaban las funciones de Fernández Galiño, que tomó posesión el 2 de agosto del 2019 para un período de cinco años, por lo que su mandato expiró en agosto del 2024.

Para aprobar el nombramiento del Valedor do Pobo, la ley fija una mayoría de tres quintas partes del hemiciclo, es decir, 45 de los 75 diputados, por lo que el PPdeG, con 40 diputados en el Pazo do Hórreo, necesita de alguna de las fuerzas de la oposición. Tras lograr el apoyo del BNG, fuentes nacionalistas señalan que esperan que los populares den también el visto bueno a su propuesta para el cargo de adjunto, que hasta ahora desempeñaba María Xosé Porteiro, propuesta en el 2019 por los socialistas cuando ostentaban el liderazgo de la oposición.

María Dolores Fernández Galiño seguirá al frente de la institución, siendo hasta ahora la primera valedora que no dimite desde el 2007, cuando el magistrado Benigno López tuvo que abandonar el cargo envuelto en una polémica surgida tras plantear la suspensión de la aplicación de la ley de dependencia y considerar que los recortes eran «imprescindibles, justos y necesarios».

Su sustituto, de manera interina y durante tres años, fue el vicevaledor José Julio Fernández, que dio paso al mandato de Milagros Otero, que también dimitió en el año 2019 después de que el Tribunal Supremo ratificase la nulidad del nombramiento del puesto de jefe de servicio de Administración y Personal, por «desvío de poder», a María Puy Fraga, sobrina del expresidente Manuel Fraga y hermana del portavoz parlamentario del PPdeG en ese momento.

Trayectoria

Licenciada en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela (1981-1986) y diplomada en Práctica Jurídica por la misma universidad (1985-1986), Fernández Galiño superó las oposiciones de ingreso en la carrera judicial y también las oposiciones de ingreso en la carrera fiscal.

En la carrera judicial estuvo destinada, de 1990 a 1992, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ponteareas. Ascendió en 1992 a la categoría de magistrada, con destino de 1992 a 2001 en el Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra. Desde el 2001 estuvo destinada en la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de A Coruña.

En la carrera fiscal se encuentra, desde su ingreso, con la categoría de abogada-fiscal, en excedencia. También tiene reconocida la especialización de Derecho Civil de Galicia.