La jueza de Ferrol no ve motivos para procesar al exconselleiro do Mar por agresión sexual

Alfonso Villares cuando anunció su renuncia como conselleiro do Mar en junio del 2025

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha dado por concluidas las diligencias de investigación abiertas contra el exconselleiro do Mar Alfonso Villares por una denuncia de agresión sexual a la presentadora ferrolana Paloma Lago. El juzgado declara concluso el sumario al acordar que «no ha lugar al procesamiento» del exconselleiro, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Esto significa que la jueza no ha encontrado motivos ni indicios para procesar al exconselleiro. De todas formas, ahora será la Audiencia Provincial de A Coruña la que tendrá la última palabra pues es la competente en este caso al tratarse de un sumario, un tipo de procedimiento judicial más complejo que se sigue en determinadas causas penales.

La denuncia por agresión sexual fue presentada por Paloma Lago en un juzgado de Ferrol a finales del año 2024 por unos supuestos hechos ocurridos en la casa de la presentadora, en Covas. Cuando trascendió públicamente el caso, en junio de este 2025, el entonces conselleiro presentó su dimisión. «Dimitir para defenderme dunha denuncia da que sei que son totalmente inocente é unha decisión moi difícil, pero estou convencido de que é a correcta», declaró entonces. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió la decisión de Villares y pidió que se hiciese justicia y que fuese rápida. Rueda, rodeado del resto de conselleiros, reconoció en aquel momento su deseo de que Villares pudiese regresar pronto a la vida pública. «Eu agardo que se faga xustiza e se faga canto antes. Oxalá poidamos recuperalo para a vida pública», dijo el presidente del Gobierno gallego.

Villares presentó su dimisión el 4 de junio del 2025 después de que se le notificase que estaba siendo investigado en un proceso judicial. Hizo pública la renuncia en una comparecencia sin preguntas convocada en San Caetano, la sede central del Gobierno gallego, donde lo arroparon y aplaudieron directores xerais y miembros de su equipo. Fuentes del Gobierno gallego confirmaron ese día que Villares estaba inmerso en una denuncia por agresión sexual presentada por Paloma Lago. Él reveló que se trataba de un asunto de su vida privada, pero que dimitía para defenderse sin la condición de aforado y comparecer así ante la Justicia «coma calquera outro cidadán».

Rueda lo arropó

Ese mismo día, en un acto en Pontevedra, Rueda reivindicó la «firmeza» de Villares con su renuncia y mostró su máximo respeto a la Justicia: «Que haxa xustiza e sexa rápida. Máximo respecto a calquera decisión xudicial». El presidente destacó la actitud de Villares, «que decidiu renunciar ao seu aforamento e recibir xustiza por un xulgado ordinario, pensando que será a mellor maneira de acreditar a súa inocencia».

Nueva conselleira

Para Rueda, la dimisión de su conselleiro reflejaba que tenía un convencimiento profundo de su inocencia. Al mismo tiempo, quiso resaltar la continuidad del normal funcionamiento de su Ejecutivo con el nombramiento en pocas horas de Marta Villaverde, hasta entonces directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, como la sucesora de Villares al frente de la Consellería do Mar, cargo que sigue ejerciendo en la actualidad.

Dimite el conselleiro do Mar tras una denuncia por agresión sexual presentada por Paloma Lago manuel varela

Al día siguiente de la dimisión de su conselleiro, Alfonso Rueda admitió que conoció la denuncia por agresión sexual contra Villares en febrero del 2025, cuatro meses antes de que la noticia trascendiese a la opinión pública. Dijo que su entonces conselleiro le comunicó los hechos tras haber presentado declaración de forma voluntaria en la comisaría de Ferrol. «Dime que é por uns feitos acaecidos un par de meses antes, no mes de decembro [del 2024], e eu dígolle que me informe sobre calquera outra novidade ou pronunciamento por parte da Xustiza», explicó Rueda tras el acto de nombramiento de la nueva conselleira, al que acudió todo el Ejecutivo y también Villares.

Marta Villaverde, nueva conselleira do Mar Somos Mar

Rueda aseguró que no volvió a tener noticias del caso hasta el pasado junio, cuando la Xunta recibió una notificación del Tribunal Superior de Xustiza preguntando si el conselleiro Alfonso Villares era aforado, un trámite necesario cuando se abre una investigación a alguien que cuenta con protección por su cargo institucional.

A la espera de una posible vuelta a la vida pública

El caso Villares supuso un terremoto político en Galicia y tanto el BNG como el PSOE exigieron explicaciones a Rueda por mantener cuatro meses en el cargo a un conselleiro del que sabía que era investigado por agresión sexual. Ayer, fuentes del Gobierno gallego remitieron a un acto en el que estará este martes Rueda para conocer su opinión y saber si recuperará para la vida pública a Villares, que retomó su profesión de veterinario. En todo caso, a nivel judicial habrá que esperar a que resuelva la Audiencia de A Coruña.