Justicia espera que todos los tribunales de instancia estén en funcionamiento a principios del 2026

La Conferencia Sectorial de Justicia, presidida por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y en la que participan las comunidades autónomas, presentó este lunes los primeros resultados de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia: una reforma organizativa que moderniza una planta judicial del siglo XIX y que terminará de transformar los tradicionales juzgados unipersonales —en total, 3.800— en 431 tribunales de instancia a partir del próximo 31 de diciembre.

En la reunión, desarrollada por videoconferencia, el ministro presentó los primeros datos de esta ley, que entró en vigor el pasado mes de abril y que ya ha obtenido resultados tangibles: ha logrado reducir un 36 % los actos de comunicación pendientes en las comunidades analizadas y ha demostrado su efectividad agilizando las ejecuciones de sentencias —con reducciones de las ejecutorias pendientes— en algunos territorios de hasta un 69 %. Además, desde su creación el pasado mes de junio, los ciudadanos han realizado 98.400 trámites judiciales en las denominadas Oficinas de Justicia de los municipios, que sustituyen a los juzgados de paz.

No obstante, además de valorar el buen rumbo que parece estar tomando esta medida desde que se implantó, las comunidades y el Ministerio de Justicia abordaron el trabajo realizado para la tercera y última fase de implementación de la ley prevista para el próximo 31 de diciembre. Con ella entrarán en funcionamiento cien tribunales de instancia —órganos colegiados donde los jueces se dividen en secciones especializadas y cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico— en los grandes partidos judiciales como Valladolid, Barcelona, Madrid, Zaragoza o Palma. Esos tribunales se unirán a los más de 300 que ya entraron en funcionamiento durante este 2025 sin incidencias resaltables y que ya acarrean resultados óptimos. En Andalucía, por ejemplo, la pendencia de los actos de comunicación se ha reducido un 43,8 %, mientras que en la Comunitat Valenciana y en Canarias ha bajado un 34 % y un 22 %, respectivamente.

A su vez, las comunidades y el ministerio han acordado por unanimidad que las oficinas judiciales que dotarán de apoyo técnico a todos los tribunales de instancia de las grandes ciudades entrarán en funcionamiento a partir del 31 de diciembre, salvo en Oviedo, Gijón y Avilés, que lo harán el 15 de febrero para que puedan llevar a cabo los últimos ajustes técnicos. Por otro lado —y también de forma unánime— el ministerio y las comunidades acordaron dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales para que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realice de manera progresiva en función de sus necesidades organizativas.

Paciencia, coordinación y consenso

Desde que empezó a implementarse la ley, el grupo de trabajo técnico creado por el ministerio junto a las comunidades autónomas ha mantenido 27 reuniones de seguimiento y coordinación y se han celebrado siete comisiones sectoriales a lo largo del año. Además, el ministerio organizó un plan de formación sobre la nueva norma para jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, así como un programa de sensibilización para operadores jurídicos con decenas de sesiones celebradas por todo el territorio.

En total se han celebrado 280 sesiones informativas sobre los nuevos tribunales de instancia, 305 cursos de formación en digitalización con más de 15.000 matriculados y una jornada de directores de Servicios Comunes con, aproximadamente, 300 asistentes. Además, el ministerio realizó una inversión de más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos en las 12 comunidades con las competencias de Justicia transferidas. La Ley de Eficiencia tiene planeado ahorrar cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años en esta docena de comunidades.

Esta ley supone la mayor transformación de la Justicia desde el siglo XIX y ha sido llevada a cabo por el compromiso de las comunidades, los jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios. Su objetivo: convertir la Justicia en un servicio público más ágil, moderno y cercano a la ciudadanía.