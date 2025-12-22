Desde acompañar a los mayores hasta acoger a jóvenes: «Raíña es un trozo del cielo para muchas personas»

Víctor Manuel, presidente de Raíña, junto al resto del personal y jóvenes acogidos por la asociación en uno de los invernadores de la escuela de agricultura ecológica, en Vilasantar. VÍTOR MEJUTO

Son las doce y cuarto de la mañana en Vilasantar (A Coruña). Mamadou, Amadou y Giuliano se funden en un abrazo con Víctor Manuel Blanco Naveira, el presidente de la Asociación Raíña y el delegado