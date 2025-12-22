Desde acompañar a los mayores hasta acoger a jóvenes: «Raíña es un trozo del cielo para muchas personas»

Adrián Valiño VILASANTAR, MESÍA / LA VOZ

Víctor Manuel, presidente de Raíña, junto al resto del personal y jóvenes acogidos por la asociación en uno de los invernadores de la escuela de agricultura ecológica, en Vilasantar. VÍTOR MEJUTO

La asociación, creada por un sacerdote, organiza talleres para los reclusos, acompaña a mayores que se sienten solos y ayuda a los jóvenes a integrarse

22 dic 2025 . Actualizado a las 15:46 h.

Son las doce y cuarto de la mañana en Vilasantar (A Coruña). Mamadou, Amadou y Giuliano se funden en un abrazo con Víctor Manuel Blanco Naveira, el presidente de la Asociación Raíña y el delegado

