El vídeo navideño de Alfonso Rueda en la cocina con su familia, Rajoy y Feijoo

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha vuelto a recurrir este año a la ya tradicional felicitación navideña en formato vídeo, una pieza en la que combina tono familiar, humor y mensaje político. Rueda asume este año el papel de anfitrión en la cocina para preparar la cena de Nochebuena «para toda Galicia», una metáfora que sirve de hilo conductor en un guion bien hilado en el que se van sucediendo tanto «pullas» políticas como guiños partidistas y que sirve para repasar algunos de los principales hitos que marcaron la actualidad del 2025. «Cos mellores ingredientes faise a mellor Galicia. Bo Nadal!», es el mensaje que acompaña a un vídeo repleto de cameos.

La pieza, cuidada en lo visual y con tono de comedia, reúne a buena parte del aparato del partido. Junto a cargos autonómicos, provinciales y locales, el vídeo incorpora un plano más íntimo, con la presencia de sus hijas y de su madre, Lola de Valenzuela, que acompaña a Rueda en este debut culinario ante las cámaras. «Mira, papá cocinando. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la última vez?», comentan sus hijas.

Tampoco faltan los rostros habituales del PP. Alberto Núñez Feijoo aparece brevemente para ironizar sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas con una frase que contrapone «la cocina de Rueda» a la del CIS, mientras que Mariano Rajoy se suma a la escena como improvisado ayudante entre fogones. A ellos se añaden Paula Prado, los presidentes provinciales y dirigentes como Miguel Tellado o Ana Vázquez.

El menú funciona como excusa para recorrer simbólicamente el territorio gallego. Cada provincia aporta un producto: rape de Ribeira, capón de Vilalba, pan de Rodeiro y bica de Trives como colofón. Es precisamente en el postre cuando Rueda introduce uno de los mensajes más explícitos, con una mención a Ourense y a los incendios del pasado verano.

El guion también deja espacio para referencias veladas a algunos de los episodios más comentados del año político. A la puerta de Rueda timbra una persona que el PPdeG ha caracterizado como el exministro socialista José Luis Ábalos, que quiere unirse a la cena y avisa de que lleva «chistorras» --palabra utilizada en el informe de la UCO sobre el caso en el que está implicado--. El presidente le avisa de que se ha equivocado: «Eso es en el primero izquierda, 'el 1'». Después un apagón repentino permite recordar el corte eléctrico del mes de abril, resuelto en clave humorística con un mensaje de tranquilidad. Otro de los momentos más comentados es cuando timbran dos de los invitados, que piden pasar con un perro, y Rueda irónico contesta: «¿El perro? Ah sí, ese perro sí».

El vídeo se cierra con la mesa puesta y un brindis colectivo. Rueda admite que no es «el mejor cocinero», pero insiste en la idea que vertebra toda la felicitación: cuidar lo propio, hacer las cosas con esmero y gobernar Galicia con respeto y cariño: «intentando facer as cousas ben por todos os galegos e galegas».