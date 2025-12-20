Una alerta por cocaína en el puerto de Vigo derivó en el decomiso de 22 kilos de heroína

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Uno de los detenidos, conducido por la policía a los juzgados de Cambados.
Uno de los detenidos, conducido por la policía a los juzgados de Cambados. Elena Fernández

Un arousano fue detenido el martes en un coche en Francia con la droga tras viajar a Bélgica; entre los investigados hay albaneses que se desplazaban a Galicia para reuniones

20 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La mecha de la investigación llegó por conducto oficial. Una comunicación de la agencia antidroga de los EE.UU., la DEA, informó el año pasado de la voluntad de una organización en las Rías Baixas con

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 70% dto.
Suscripción WEB 24€/año Por solo 2€ al mes Suscríbete