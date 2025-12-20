Una alerta por cocaína en el puerto de Vigo derivó en el decomiso de 22 kilos de heroína
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Un arousano fue detenido el martes en un coche en Francia con la droga tras viajar a Bélgica; entre los investigados hay albaneses que se desplazaban a Galicia para reuniones20 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La mecha de la investigación llegó por conducto oficial. Una comunicación de la agencia antidroga de los EE.UU., la DEA, informó el año pasado de la voluntad de una organización en las Rías Baixas con