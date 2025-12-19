Qué hacer en Galicia: Apúntate a la newsletter y recibe la agenda del finde

Xulio Torrado, portavoz de la ejecutiva del PSdeG: «Non temos constancia de ningún caso de Inés Rey»

Julio Torrado, portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, en una rueda de prensa.
Julio Torrado, portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, en una rueda de prensa. XOÁN REY | EFE

El dirigente socialista apela a la prudencia para poder ser «veraces» y deja caer que, a falta de tener más información, «non parece que este caso se axuste aos outros perfiles»

19 dic 2025 . Actualizado a las 13:36 h.

El portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Xulio Torrado, ha reiterado esta mañana lo que la dirección del partido explicó ayer en relación a las denuncias que señalan a la alcaldesa de A Coruña por acoso laboral y que al parecer se han tramitado a través del canal interno del partido. «Non temos constancia de ningún caso de Inés Rey», ha asegurado el dirigente socialista.

Torrado ha insistido en que, a pesar del interés suscitado, el partido debe ser escrupuloso en el respeto a varias cuestiones. La primera, cumplir el procedimiento. La segunda, alejar el foco de las víctimas. Y tercero, apelar a la prudencia, que es lo que permite ser veraces. «Non parece que este caso se axuste aos outros perfiles, pero non o sabemos», ha expuesto. 

El PSdeG, que el lunes celebrará su segunda ejecutiva desde que estallase la crisis interna, insiste en que tanto en el caso de José Tomé Roca -recién dimitido como presidente de la Deputación de Lugo, aunque en funciones hasta el día 30- como con Xosé Carlos Valcárcel, regidor de Barbadás, hubo constancia de los hechos por parte de la dirección. En el primer caso, porque la denuncia de acoso sexual tramitada a través del canal interno del partido la confirmó la dirección federal de Ferraz. Y en el segundo, porque la denuncia de acoso laboral sobre un caso previo de acoso sexual se comunicó al secretario provincial de Ourense.

«Xa sei que a política prudente non cotiza; hai situacións nas que falar moito axuda pouco e falar pouco axuda moito», ha insistido Torrado, quien ha recordado que las valoraciones apresuradas conducen a relatos que no se ajustan a la realidad, algo que, a su juicio, no debe hacer nunca la dirección de un partido.