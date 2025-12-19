Xulio Torrado, portavoz de la ejecutiva del PSdeG: «Non temos constancia de ningún caso de Inés Rey»

Julio Torrado, portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, en una rueda de prensa. XOÁN REY | EFE

El portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Xulio Torrado, ha reiterado esta mañana lo que la dirección del partido explicó ayer en relación a las denuncias que señalan a la alcaldesa de A Coruña por acoso laboral y que al parecer se han tramitado a través del canal interno del partido. «Non temos constancia de ningún caso de Inés Rey», ha asegurado el dirigente socialista.

Torrado ha insistido en que, a pesar del interés suscitado, el partido debe ser escrupuloso en el respeto a varias cuestiones. La primera, cumplir el procedimiento. La segunda, alejar el foco de las víctimas. Y tercero, apelar a la prudencia, que es lo que permite ser veraces. «Non parece que este caso se axuste aos outros perfiles, pero non o sabemos», ha expuesto.

El PSdeG, que el lunes celebrará su segunda ejecutiva desde que estallase la crisis interna, insiste en que tanto en el caso de José Tomé Roca -recién dimitido como presidente de la Deputación de Lugo, aunque en funciones hasta el día 30- como con Xosé Carlos Valcárcel, regidor de Barbadás, hubo constancia de los hechos por parte de la dirección. En el primer caso, porque la denuncia de acoso sexual tramitada a través del canal interno del partido la confirmó la dirección federal de Ferraz. Y en el segundo, porque la denuncia de acoso laboral sobre un caso previo de acoso sexual se comunicó al secretario provincial de Ourense.

«Xa sei que a política prudente non cotiza; hai situacións nas que falar moito axuda pouco e falar pouco axuda moito», ha insistido Torrado, quien ha recordado que las valoraciones apresuradas conducen a relatos que no se ajustan a la realidad, algo que, a su juicio, no debe hacer nunca la dirección de un partido.