Rueda llama a los suyos a cosechar un «resultado histórico» en las municipales del 2027

PACO RODRÍGUEZ

El líder de los populares gallegos y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha arengado a los suyos esta mañana en Santiago para cosechar un «resultado histórico» en las municipales del 2027. Así lo ha trasladado en la junta directiva del partido, en la que ha llamado a redoblar esfuerzos en un contexto político marcado por la irresponsabilidad «dun Goberno central podrido» y de los partidos de la oposición en Galicia. Rueda ha apelado a trabajar duro desde la unidad y la cohesión y ha pedido a los suyos que en el próximo mes de mayo estén decididos los candidatos de las ciudades y de los municipios de más de 20.000 habitantes. Salvo en Ferrol, el PP no gobierna ninguna de las siete grandes urbes de la comunidad. El foco está puesto también en la provincia de Lugo, donde los populares aspiran a recuperar la Deputación tras la última crisis que ha protagonizado el PSdeG.

«Pídovos aquí ter un resultado histórico en 2027 porque é o que Galicia necesita. Imos a por iso!», ha animado Rueda, quien también ha invitado a los dirigentes de su formación a «descansar» y disfrutar del parón navideño porque se avecina un año «de moito traballo». En una cita en la que ha participado el número dos del partido a nivel nacional, Miguel Tellado, el líder de los populares gallegos ha mostrado su deseo de que se adelanten las elecciones generales y ha vaticinado «moitas alegrías».

«O resumo é que rematamos o 2025 cun partido unido e forte, cun Goberno estable e eficaz e cunha Galicia cada vez máis grande, cada vez máis próspera e con cada vez máis razóns para o optimismo», concluyó en su discurso, al mismo tiempo que advertía de que el partido no debe «caer na autocompracencia e menos co que temos enfronte».

Críticas al PSdeG

Precisamente, el secretario general del PP, Miguel Tellado, sostuvo este viernes en Santiago que el PSOE en Galicia está en «peligro de extinción» y criticó el «papelón» del BNG como «una extensión más del socialismo». Para Tellado, los socialistas son «cada vez menos y pintan menos».

«Miremos hacia donde miremos, el PSOE se desdibuja; y aquí en Galicia más», ha manifestado Tellado, que tras recordar que en las pasadas elecciones autonómicas el PSdeG obtuvo nueve diputados, ha augurado que en los siguientes comicios el grupo parlamentario socialista «va a caber en un Peugeot como el que Pedro Sánchez utilizó para las primarias».