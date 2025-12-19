La mitad de las víctimas de violencia machista que pidieron protección mantenían la relación con su maltratador

Cartel contra la violencia machista MONICA IRAGO

Por debajo de la media nacional, los juzgados gallegos con competencias en materia de violencia sobre la mujer registraron entre julio y septiembre unas dos mil denuncias por violencia de género (2.006). Una media de 22 al día, con un ligero descenso con respecto al mismo período del año anterior (1,8 % menos). Durante este tercer trimestre también hubo menos víctimas (1.815), un 7 % menos que en el 2024.

El informe que cada trimestre elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género revela que también disminuye el número de mujeres que se acogen a la dispensa del deber de prestar declaración, al tiempo que se incrementaron en cerca de un 6 % las órdenes de protección solicitadas. Fueron 603 las que se solicitaron en los órganos judiciales gallegos, de las que 501 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 102 por juzgados en funciones de guardia.

Del total, se adoptaron 413, un 8 % más que hace un año. La mayoría se acordaron en juzgados especializados, y en los de guardia se aceptaron un 65 % de las peticiones registradas. Es de destacar que en cerca de la mitad de los casos, la víctima mantenía la relación de pareja en el momento de la petición de la orden de protección.

De julio a septiembre, la comunidad gallega tuvo la tasa de violencia de género más baja de toda España, con 12,9 víctimas por cada 10.000 mujeres. La más alta la registraron en las islas Baleares, con 36, seguida de la Comunidad Valenciana, con 25.

Una nueva era para juzgar la violencia machista S. Pérez

Durante este período, fueron más las sentencias dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer, los juzgados de lo penal y las audiencias provinciales. Fueron 528, de las que 464 (cerca del 90 %) terminaron en condena. La mayoría de las denuncias (1.616) las presentaron directamente las víctimas; el resto lo fueron por parte de familiares (38), lesiones (61), servicios de asistencia (16) y por la intervención de la policía (263).

Respecto a las víctimas, el número es menor tanto en las mujeres españolas como extranjeras, y también en las menores españolas. Estas últimas son las que precisamente presentan una mayor mejora en sus cifras, con un 92 % menos (al pasar de 12 el año pasado a 1). En total, hubo dos menores tuteladas, una extranjera.

Las víctimas que no testifican

El Consejo General del Poder Judicial muestra en su informe el tipo de medidas judiciales penales de protección de las víctimas. En total, los órganos judiciales de Galicia acordaron en este período 660, siendo la mayoría las de prohibición de comunicación y órdenes de alejamiento.

También dictaron 165 medidas cautelares civiles, con las que se busca proteger a la mujer y a los menores mientras se resuelve el proceso penal. Las más habituales fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (46) y con la atribución de la vivienda (25). Durante el tercer trimestre de este año también decretaron 44 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas; 29, de la guarda y custodia; y tres, de la patria potestad.

Uno de los indicadores que destaca en el informe sobre violencia machista a nivel nacional es el aumento del número de maltratadas que se acogen a la dispensa legal que les permite renunciar a testificar durante el proceso contra su marido o su pareja. El aumento de los últimos meses preocupa a los jueces, ya que fueron cerca de seis mil víctimas las que dieron un paso atrás o no se atrevieron a ser la principal prueba en el caso contra sus agresores.

En clave gallega, el número de mujeres que se acogen a la dispensa del deber de prestar declaración disminuye un 6 %, de las 110 a 103 en este tercer trimestre.

El dato positivo es que el porcentaje de condenas a maltratadores en los órganos judiciales está en máximos. El 85 % de las causas por violencia machista que llegan a juicio terminan en condena del agresor, una cifra que incluso roza el 95 % en los fallos de los juzgados especializados.