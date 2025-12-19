En libertad cinco de los seis detenidos esta semana en las Rías Baixas por su relación con 22 kilos de heroína requisados en Francia
GALICIA
El principal investigado permanece en el país galo tras su detención esta semana al volante del coche que transportaba el alijo19 dic 2025 . Actualizado a las 13:44 h.
La magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados, plaza número 3, decretó este viernes la puesta en libertad de cinco de los seis detenidos en un operativo realizado el miércoles contra el tráfico de drogas en el que se llevaron a cabo unos 14 registros en municipios de los partidos judiciales de Vilagarcía, Cambados, Redondela, Pontevedra y Cangas. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) detalló que el fiscal no solicitó el ingreso en prisión provisional de ninguno de ellos, y que solo a dos de ellos les impuso la obligación de comparecer en el juzgado, cada 15 y cada 30 días, respectivamente.
Los seis implicados están investigados un delito de tráfico de drogas y por pertenencia a organización criminal. A mayores, el principal detenido fue arrestado en Francia y está a disposición de las autoridades francesas tras ser interceptado en un coche que transportaba 22 kilos de heroína.