Félix González Dacosta, víctima de un accidente de tráfico: «Cando me dixeron que os meus amigos morreran o que eu tiña pasou a un segundo plano»
OURENSE / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El superviviente acude a contar su testimonio a los cursos de sensibilización y reeducación vial, donde, desde el año pasado, tienen como obligatorias las participaciones de las víctimas para su concienciación07 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La vida de Félix González (A Bola, 1983) dio un giro de ciento ochenta grados el 15 de mayo del 2005. Y lo del giro es literal porque el coche en el que viajaba con