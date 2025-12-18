El Camino Portugués celebra los 800 años de la catedral de Tui

Catedral de Tui XOAN CARLOS GIL

Gran celebración en Tui y en todo el Camino Portugués. Su gran símbolo de la peregrinación, la catedral con el único claustro medieval de toda Galicia, cumplió 800 años el pasado 30 de noviembre. La efemérides tuvo una gran repercusión local, pero también internacional gracias a las redes sociales. Peregrinos de todo el mundo, con Argentina a la cabeza, publicaron posts o comentarios laudatorios en Facebook (que es el espacio más usado para quienes se encaminan a Santiago).

Por encima de los números —sí, pasamos con mucho del medio millón de peregrinos, contando los que no recogen la compostela por muy variadas razones—, lo relevante del Camino de Santiago es el ejemplo que está dando al mundo de cómo la recuperación de algo tradicional se convierte, también, en una gran fuente de ingresos. Lo saben bien en Inglaterra, donde hace unos días se colocaron e inauguraron solemnemente mouteiras (fue hasta un representante del rey de ese país) en Reading y Winchester, respectivamente. Pero el siguiente paso no es inaugurar más mouteiras —que también—, sino promover el conocimiento. Aparte de la magnífica revista Ad Limina solo hay guías y libros con la experiencia de cada cual, lo que está muy bien pero no es suficiente. Por eso la anunciada reunión de alto nivel científico en Tui para el 2026 es una gran noticia. Y lo es también porque Portugal sufre la misma inflación de falsos caminos que Galicia. Y ese es un peligro demasiado cercano como para no hacerle caso.

Rebajar el peligro

Queda poco más de doce meses para el siguiente año santo compostelano. Turismo de Galicia parece que ha hecho los deberes (parcialmente) anunciando la mejora de un buen grupo de kilómetros de los caminos de Santiago que ahora tienen algo en común: son peligrosos para el peregrino. Tomada la decisión política, viene lo más difícil: el papeleo burocrático para hacer que esas obras estén en marcha cuanto antes. Vale que Semana Santa está demasiado cerca, pero el verano no, y no se trata de construir las pirámides de Egipto, sino de abrir senderos en algunos casos de unos cientos de metros.