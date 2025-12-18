Un 70 % de los gallegos no ven ningún riesgo en conducir el coche tras haber bebido alcohol

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un guardia civil realiza la prueba de alcoholemia a un conductor en una carretera de Lugo.
Un guardia civil realiza la prueba de alcoholemia a un conductor en una carretera de Lugo. ALBERTO LÓPEZ

El momento más crítico es el de las comidas y cenas navideñas de empresa, que es cuando se consume más cerveza, vino y copas

19 dic 2025 . Actualizado a las 18:09 h.

Casi un 20 % de los automovilistas gallegos reconocen que conducen su coche tras beber alcohol durante las celebraciones de Navidad y a la mayoría de esos conductores no les pareció peligroso ponerse al volante en

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 70% dto.
Suscripción WEB 24€/año Por solo 2€ al mes Suscríbete