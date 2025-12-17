Seis detenidos por traficar en O Salnés con capacidad para traer alijos de Sudamérica

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

Agentes en el registro de una vivienda en Vilanova
Agentes en el registro de una vivienda en Vilanova Martina Miser

Un arresto fue en Francia, otro de un italiano, de un familiar de los Piturros y de personas relacionadas con la gestión, transporte y mantenimiento de lanchas

18 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La sucesión de operativos desplegados reiteradamente en O Salnés se reparte entre objetivos policiales de perfil variado. El dispositivo escenificado ayer en el lado sur de la ría de Arousa y la ría de Vigo

