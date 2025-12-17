El Reino Unido regresará al programa Erasmus en el 2027, seis años después del Brexit

Manifestantes proeuropeos celebraron este miércoles en Londres el regreso del Reino Unido al programa de intercambios Erasmus+. «Estamos saliendo, ahora nos toca volver a casarnos», se lee en la pancarta con el Big Bang al fondo. ANDY RAIN | EFE

En el 2027, seis años después de hacerse efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea —ocurrió el 1 de enero del 2021—, los jóvenes británicos podrán volver a participar en los intercambios del programa Erasmus. El Gobierno británico ha anunciado este miércoles que invertirá 570 millones de libras (648 millones de euros) para regresar al sistema y promover así su relación con el club comunitario.

«Unirse al programa es una victoria para nuestros jóvenes, rompiendo barreras y ampliando horizontes para asegurar que todo el mundo, tenga el contexto que tenga, tiene la oportunidad de estudiar y formarse en el extranjero», aseguró el ministro británico de Relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds. La vuelta del Reino Unido al programa Erasmus+, en el que participan 33 países, se fraguó en una reunión bilateral que mantuvieron en mayo el Ejecutivo del laborista Keir Starmer y la Unión Europea.

Según apuntó el Gobierno británico, más de 100.000 ciudadanos en el Reino Unido podrán beneficiarse del programa durante el 2027 y permitirá que los jóvenes europeos también puedan estudiar en las universidades británicas, como ocurría antes de la salida del país del club comunitario. «Se trata de algo más que viajar. Se trata de dar a las próximas generaciones acceso a las mejores oportunidades», añadió Thomas-Symonds.

Para posibilitar el regreso al sistema de intercambios, el Ejecutivo de Westminster aportará 570 millones de libras para cubrir el coste que tendrá el programa durante el curso 2027/2028, pero tendrá que negociar de nuevo su contribución en los siguientes años. En el 2020, 55.681 británicos participaron en movilidades adheridas al programa. En Galicia, los estudiantes británicos no representaban un porcentaje muy significativo entre los estudiantes extranjeros. En el curso 2019-2020, por ejemplo, la Universidade de Santiago (USC) recibió en sus aulas a 22 jóvenes del Reino Unido frente a los 26 que firmaron estancias con las universidades británicas.