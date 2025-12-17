Diego Calvo acusa a la oposición de «xerar alarma ás vítimas» e insiste al Gobierno en que cubra las vacantes de la Policía Autonómica

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, este miércoles en el Parlamento de Galicia , | EUROPAPRESS

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha acusado a la oposición de «xerar alarma» a las víctimas de violencia machista al afirmar que él había amenazado con retirar la protección a estas mujeres si el Gobierno no avanzaba en el nuevo convenio de la Policía Autonómica. Calvo defendió que desde la Xunta se había anunciado que se verán obligados a hablar con el Ministerio del Interior para que adopte las medidas convenientes para que la Policía Nacional asuma esa función.

«En ningún caso, ningunha persoa con sentido común, normal, podería entender que de un día para outro se ía acabar a protección», respondió el conselleiro a una pregunta del diputado nacionalista Iago Tabarés en la que pedía la «inmediata rectificación» de sus palabras sobre este asunto. Tabarés pidió a Calvo que no utilice a las víctimas como arma arrojadiza contra el Gobierno, instándolo también a «deixar a liña privatizadora» en la seguridad pública.

El nacionalista culpó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de la situación por ser el responsable de estas competencias anteriormente e insistió en que el convenio pudo renovarse durante 13 años: «Realmente é un pouco incapaz e inepto nas súas xestións».

Igualdad responde a Diego Calvo sobre la retirada de la Policía Autonómica de la violencia machista: «No vamos a consentir amenazas» S. Pérez

La respuesta de Diego Calvo fue acusar al BNG y «aos seus socios» de ser quienes intentan generar alarma y utilizar a las víctimas, criticando que todavía no han condenado los ataques machistas a la conselleira de Política Social, Fabiola García, que denunció ser acosada por el sindicato CIG. Insistió en que la pérdida de agentes en la plantilla del cuerpo autonómico no es porque el convenio esté vencido, sino por «vontade política».

Por eso, se preguntó Calvo por qué el BNG no reclama nada al ministerio: «Son tremendos, se hai que reclamarlle algo aos seus socios, caladiños; xa o vemos na Deputación de Lugo». El diputado Iago Tabarés le respondió que el BNG «nunca aplaudirá a presuntos violadores» y que no se puede frivolizar con ese tema, para insistir después en que existe la posibilidad de crear un cuerpo de policía gallego para «non ter que andar mendigando».

Diez meses sin respuesta

Sobre el estado de las negociaciones del nuevo convenio para la Policía Autonómica, el conselleiro de Presidencia describió la situación como «chantaxe». La popular Paula Prado lamentó que «o verdadeiramente triste é que Xunta e PP están sos na loita pola dignidade e a seguridade» al no poder contar con el BNG, que «aspira a extinguir a Unidade de Policía Adscrita», ni con el PSdeG, «disposto a sacar do peto dos galegos máis de dous millóns de euros».

Diego Calvo dijo que la Xunta sigue sin contestación tras la reunión de febrero con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otros encuentros técnicos con el departamento estatal. Afirmó que el Gobierno gallego ya ajustó los efectivos en el Parlamento, en San Caetano y en Monte Pío: «Mentres, a oposición, en lugar de presionar aos seus socios en Madrid, dedicouse a alentar e dicir mentiras como que íamos deixar desprotexidas ás vítimas».