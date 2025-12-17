Las ayudas al transporte público llegaron para quedarse: ahora hay que saber elegir
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
El nuevo abono único de 60 euros entrará en funcionamiento el 19 de enero y convivirá con el resto de las opciones para rebajar el precio de los viajes en el ferrocarril17 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
En el 2022, cuando el Gobierno decidió apostar por la gratuidad en los desplazamientos en tren y autobuses estatales, el objetivo era sortear el aumento de precios de la energía por la guerra de Ucrania