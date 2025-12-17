Las ayudas al transporte público llegaron para quedarse: ahora hay que saber elegir

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Viajeros en la estación de Santiago la semana pasada.
Viajeros en la estación de Santiago la semana pasada. Sandra Alonso

El nuevo abono único de 60 euros entrará en funcionamiento el 19 de enero y convivirá con el resto de las opciones para rebajar el precio de los viajes en el ferrocarril

17 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

En el 2022, cuando el Gobierno decidió apostar por la gratuidad en los desplazamientos en tren y autobuses estatales, el objetivo era sortear el aumento de precios de la energía por la guerra de Ucrania

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 70% dto.
Suscripción WEB 24€/año Por solo 2€ al mes Suscríbete