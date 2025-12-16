Yayo Herrero, antropóloga e ingeniera agrícola ecofeminista: «Somos seres ecodependientes»
Sobre las macrogranjas de cerdos y la peste porcina africana, afirma que «el problema no es la fauna silvestre, sino un modelo productivo disparatado que no busca alimentar, sino generar beneficios»17 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La formación de Yayo Herrero López (Madrid, 1965) como antropóloga e ingeniera agrícola permite a esta activista social y referente del ecofeminismo ofrecer una visión lúcida del momento en el que se encuentra el planeta.