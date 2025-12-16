Yayo Herrero, antropóloga e ingeniera agrícola ecofeminista: «Somos seres ecodependientes»

Begoña Rodríguez Sotelino
begoña r. sotelino VIGO

La antropóloga y experta en ecofeminismo Yayo Herrero
Sobre las macrogranjas de cerdos y la peste porcina africana, afirma que «el problema no es la fauna silvestre, sino un modelo productivo disparatado que no busca alimentar, sino generar beneficios»

17 dic 2025

La formación de Yayo Herrero López (Madrid, 1965) como antropóloga e ingeniera agrícola permite a esta activista social y referente del ecofeminismo ofrecer una visión lúcida del momento en el que se encuentra el planeta.

