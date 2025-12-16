La Xunta recomienda a seis municipios tener un plan de actuación ante el riesgo de un seísmo

Una casa en ruinas tras un terremoto en la ciudad coruñesa en el 1995. CESAR QUIAN

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado el acuerdo del Consello de la Xunta que resuelve la actualización del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en Galicia (Sismigal). El análisis del peligro de posibles terremotos y de la vulnerabilidad en edificaciones, actualizado en este documento, lleva a la Xunta a «recomendar» a seis de los 313 municipios gallegos la elaboración de un plan de actuación específico local en clave preventiva de un seísmo. Las localidades afectadas son Negueira de Muñiz, Ourol, Muras, Ribeira de Piquín, Chandrexa de Queixa y Parada de Sil.

Al hilo de esto, la perspectiva de riesgo más alto que se certifica en este sistema, en lo que respecta a la intensidad, es el VI-VII. En esta categoría están ubicados 61 municipios de la provincia de Pontevedra, 60 de Ourense, 36 de Lugo y 31 de A Coruña. Junto al peligro sísmico en sentido estricto, hay que tener en cuenta que los riesgos se pueden ver agravados por la calidad de los edificios en las áreas de mayor riesgo o en un territorio rural con un inventario envejecido de inmuebles. Según se explica en el documento autonómico, en el estudio realizado para determinar la vulnerabilidad de las personas y edificaciones residenciales en Galicia se han usado métodos estadísticos (basados en datos de terremotos previos y afección a construcciones) y subjetivos (juicio de expertos o cifras empíricas de temblores registrados).

El riesgo más alto de terremoto en Galicia se da en 282 parroquias de Lugo y Ourense pablo gonzález

El estudio también realiza un análisis de la peligrosidad sísmica y desde una perspectiva técnica evalúa, además de la intensidad, la perspectiva de aceleraciones (medida de rapidez con la que el suelo cambia de dirección y velocidad durante un temblor). Además, incorpora un anexo con los datos más significativos de los seísmos con epicentro en Galicia y su entorno, registrados en los últimos 500 años. Figura entre ellos el del epicentro en Triacastela (Lugo) del 22 de mayo de 1997 -que alcanzó una magnitud de 5.1 grados en la escala de Richter y se considera el mayor de la historia de la comunidad-.

Sismigal contiene un amplio protocolo para tratar las emergencias en el caso de un terremoto de intensidad superior a todos los que se han medido hasta ahora en Galicia. El plan de actuación es muy similar al de las emergencias marítimas o al de la lucha contra los incendios forestales, pero mucho más complejo, pues tiene en cuenta que un terremoto podría provocar daños en edificios vitales (hospitales, centros de salud...), en vías de comunicación o en infraestructuras estratégicas. De hecho, buena parte del documento está orientado a restablecer los efectos en esas infraestructuras de primera necesidad tras el impacto sísmico. En general, el principal objetivo del plan es minimizar los efectos de un terremoto en la población, en las propiedades e infraestructuras y en el medio ambiente.