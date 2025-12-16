Víctimas del tráfico piden a los grupos del Congreso que no bloqueen la reducción de la tasa máxima de alcohol

Imagen de una prueba de alcoholemia realizada ayer en una carretera de Ourense. Miguel Villar

Víctimas de los accidentes de tráfico piden a los grupos políticos del Congreso de los Diputados que no bloqueen la tramitación de la proposición de ley que permitirá rebajar la tasa máxima de alcohol permitida para conducir. La asociación Stop Accidentes, que cumple 25 años de existencia, hizo este martes un llamamiento para que no se paralice «por estrategia política» esta ley, que lleva 14 meses esperando la tramitación definitiva por parte del Congreso.

La proposición plantea reducir la tasa máxima de alcohol en sangre de 0,5 a 0,2 gramos, que equivale a una rebaja de 0,25 a 0,10 en la prueba de aire espirado, que es la que realizan los agentes en la carretera. La iniciativa, que fue presentada por el PSOE, contó con el apoyo mayoritario del Congreso en una votación celebrada en octubre del 2024. El PP se abstuvo y solo votó en contra VOX.

Stop Accidentes hizo la petición en la sede de la Dirección General de Tráfico, en Madrid, desde donde efectuó un balance de la siniestralidad vial en España desde el año 2000 y sobre la «preocupante» situación actual. La presidenta de la asociación, Ana Novella, y su vicepresidente, David Pérez de Landazábal, recordaron que casi la mitad de los muertos en carretera habían ingerido alcohol y drogas, y de ellos, el 70 % tenían una tasa muy alta, por encima de 1,2 gramos por litro de sangre.

Los responsables de esta asociación han mantenido contactos en los últimos días con los grupos parlamentarios y aseguran estar sorprendidos por algunos casos, como el de ERC, que supeditan su voto positivo a la iniciativa al hecho de que se asuman algunas de sus peticiones, como el aumento de examinadores. «Esta ley no es para nosotros, es para la sociedad. Parece que pedimos limosna, pero es para que no haya más muertes», explicó el vicepresidente antes de lamentar la falta de concienciación en la sociedad sobre el problema del alcohol. Por eso han pedido a los grupos parlamentarios «rigor jurídico, compromiso real y humanidad» para sacar adelante la ley. «La vida se pierde en segundos. Bloquear una ley que salva vidas no es estrategia política, es irresponsabilidad», zanjó Pérez de Landazábal.

Explicó que «si PP y PSOE se pusieran de acuerdo para esto, la ley podría salir adelante» y añadió que «la vida no entiende de procedimientos parlamentarios, bloquear una ley que salva vidas es irresponsabilidad. Esta ley no es de un partido, ni de un Gobierno, es de todos. No pedimos ser héroes, pedimos coherencia y humanidad», afirmó Pérez.

La presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, reconoció que en los últimos años se han hecho muchas cosas en materia de seguridad vial, pero lamentó que desde el 2015 la línea de evolución de los accidentes mortales es continua y no se consigue bajar. Destacó que el 75 % de los siniestros de tráfico no son casuales ni fortuitos, por lo que reclama que se hable de violencia vial y no de accidentes. Al mismo tiempo, urge a modificar el Código Penal para que los homicidios imprudentes en materia de tráfico se denominen «homicidios viales». Novella también dijo que se podían haber aprovechado las últimas reformas judiciales para haber creado una sección de tráfico dentro de los nuevos tribunales de Instancia.