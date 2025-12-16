La sanción millonaria del Gobierno a Airbnb obliga a retirar en Galicia casi 7.000 anuncios de pisos turísticos

Dos turistas pasean con sus maletas por el casco histórico de Santiago, en una imagen de archivo. SANDRA ALONSO

La sanción de 64 millones de euros que el Gobierno ha impuesto a la plataforma de alquiler vacacional Airbnb tendrá consecuencias visibles en Galicia y obligará a retirar 6.897 anuncios de viviendas de uso turístico en la comunidad. El dato lo ha proporcionado esta mañana el Ministerio de Consumo, que sitúa a Galicia como la tercera autonomía con más infracciones detectadas en alojamientos de este tipo, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (con 22.000) y de las Islas Canarias, con 12.846.

Según ha precisado el ministerio, que no desglosa los datos por provincias, la mayoría de los pisos anunciados irregularmente en Galicia (6.897) no contaban con el código que desde julio es obligatorio para operar legalmente y anunciarse en las plataformas. Es el motivo mayoritario de sanción, aunque otras 59 viviendas turísticas de la comunidad también ha sido incluidas en la multa a Airbnb por mostrar un número falso. Y aunque no ha sucedido en Galicia, Consumo también ha detectado pisos anunciados como si perteneciesen a personas físicas, cuando en realidad lo hacen a personas jurídicas.

En toda España, el Gobierno ha identificado un total de 65.122 anuncios irregulares y obligar a Airbnb, si no lo ha hecho ya, a eliminarlos y a hacer pública la muelta impuesta, que asciende a más de 64 millones de euros. Según explicó el ministerio, la cuantía es seis veces el beneficio ilícito que la plataforma habría obtenido durante el tiempo que las viviendas permanecieron anunciadas sin cumplir la ley.

Desde julio, todas las viviendas turísticas deben contar con un código obligatorio que emite el Colegio de Registradores para poder anunciarse. Así lo exige el Ministerio de Vivienda. A finales de septiembre, solo 12.000 habían solicitado ese número, del que carecían el 70 % de los pisos turísticos que figuran en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta.