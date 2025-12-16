Los médicos mantendrán la huelga del 14 y el 15 de enero si la Xunta no negocia

Los facultativos concentrados frente al CHUO durante la pasada jornada de huelga. Santi M. Amil

El sindicato médico mayoritario en Galicia, O`Mega, informó de que mantendrá la huelga convocada para el 14 y el 15 de enero si la Xunta continúa negándose a negociar y porque el preacuerdo alcanzado ayer, entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos de clase, no contiene medidas que satisfagan las demandas de los facultativos de contar con un estatuto marco propio. El paro, que a partir del 15 podría ser indefinido, fue convocado para demandar el cumplimiento del compromiso «adquirido por la Consellería de Sanidade de tratar con los médicos adscritos al Servicio Galego de Saúde (Sergas) medidas que garanticen el mantenimiento de un nivel asistencial de calidad a los usuarios de la Sanidad pública gallega, sin menoscabar el derecho de los facultativos a disfrutar de su vida personal y familiar», explicó la central sindical.

Acabar con la obligatoriedad de las guardias que hacen que muchos médicos tengan que trabajar durante 24 horas seguidas, el reconocimiento de la carrera profesional computando el total de años trabajados y el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales son algunas de las peticiones del colectivo médico. O`Mega recordó que son las mismas que llevaron a convocar este mes «una huelga de cuatro días que, según reconoció el propio conselleiro de Sanidade, provocó un impacto importante en la atención sanitaria en Galicia, con la suspensión de miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas no urgentes».

Los quirófanos del Sergas harán esta semana unas 600 operaciones anuladas en los cuatro días de huelga médica E. Álvarez

Por último, el colectivo médico lamentó que a pesar de reconocer el impacto generado durante los paros que alcanzó un seguimiento masivo al ser secundada por el 86 % de los facultativos que podían hacerlo, «la consellería continúa sin abrir un cauce viable de negociación con los verdaderos representantes sindicales de los médicos gallegos».