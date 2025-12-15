Los VTC, un transporte en el que mandan los algoritmos: ¿por qué cambia el precio? ¿Cómo trabajan los conductores?
Las aplicaciones que ofrecen viajes en estos vehículos dificultan a los conductores cumplir la ley autonómica y fijan sus tarifas utilizando datos como el poder adquisitivo o el historial de viajes del usuario16 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Es viernes, la huelga dificulta subirse a un autobús y decenas de personas tratan de vencer su impuntualidad para llegar a las cenas de Navidad que han organizado con sus compañeros de trabajo. Mientras algunos