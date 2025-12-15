Los quirófanos del Sergas harán esta semana unas 600 operaciones anuladas en los cuatro días de huelga médica

Los facultativos concentrados frente al CHUO durante la tercera jornada de huelga. Santi M. Amil

La huelga médica de la semana pasada obligó a suspender en Galicia casi 60.000 procesos sanitarios, entre cirugías, consultas y pruebas diagnósticas. De ellos, 1.086 son intervenciones quirúrgicas, 2.917 pruebas, 27.800 consultas hospitalarias y 27.218 citas de atención primaria. El balance se presentó en el Consello de la Xunta, tras el que Alfonso Rueda destacó la capacidad de planificación de la sanidad gallega, ya que el 54 % de las cirugías, unas 600, ya se han reprogramado esta semana, mientras que el resto se realizarán a lo largo de este mes.

Rueda cargó tintas contra el Ministerio de Sanidad y pidió a su titular, Mónica García, que negocié con los sindicatos para evitar nuevos paros en enero, como han anunciado los representantes de los médicos. El estatuto marco, una competencia estatal, es el principal motivo de las movilizaciones, aunque en Galicia el sindicato O´Mega convocó el paro también para demandar mejoras laborales a la Xunta. «Foi posible manter a atención urxente e a pacientes de prioridade unha, pero malia todo houbo efectos non desexados», explicó Rueda, quien insistió en el llamamiento al ministerio «para que faga un esforzo e se chegue a un acordo».

Transporte sanitario aéreo

En la reunión semanal del gobierno gallego se aprobó además la licitación del contrato de transporte sanitario urgente aéreo del 061 para los próximos ocho años. Serán 55,6 millones de euros para esta adjudicación y como novedad principal uno de los dos helicópteros —en concreto el que tiene base en Santiago— podrá realizar vuelos nocturnos, lo que incrementará de forma considerable su operatividad, ya que hasta ahora las dos aeronaves, tanto la de la capital gallega como la de Ourense, vuelan únicamente de orto a ocaso. En lo que va de año los dos helicópteros realizaron 768 asistencias.

Además del aumento de horas al poder realizar vuelos nocturnos, el nuevo contrato presenta mejoras cualitativas, como aeronaves con mayores prestaciones que puedan volar en condiciones más adversas o el uso de combustible ecológico. También se incluye un mayor control del servicio y sobre los posibles incumplimientos de operatividad de las aeronaves.

110 millones para inmunoterapia oncológica

Finalmente el Consello de la Xunta aprobó la compra de medicamentos de inmunoterapia oncológica para los hospitales gallegos por un importe de 110 millones de euros durante el 2026. Rueda defendió la situación «punteira» de la sanidad gallega en el abordaje de la enfermedad oncológica, y recordó que la inmunoterapia «está a revolucionar o tratamento de certos cancros como o de mama ou o de pulmón».