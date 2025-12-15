La Fundación Barrié convoca 16 becas para estudiar en el extranjero

Imagen de archivo de uno de un investigador por la Fundación Barrié en Louisiana. Jonathan Gurr

La Fundación Barrié ha convocado la 37.ª edición del programa de becas de posgrado en el extranjero, que se complementa con dos convocatorias para la realización de programas de doctorado y posdoctorado en Estados Unidos. La entidad puso en marcha esta iniciativa en 1990, fruto de su compromiso con la educación, entendida como el «principal motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de una sociedad». A través de su página web, las personas interesadas pueden consultar las bases completas de la convocatoria y realizar el formulario de solicitud.

Sobre las diez ayudas que la asociación ofrece para la realizar los estudios de máster en el extranjero, la dotación económica de la beca será de un máximo de 50.000 euros anuales. Pueden optar a ella los titulados universitarios con nacionalidad española y vinculados a Galicia. El plazo de presentación de las solicitudes acaba el 27 de febrero del 2026. La entidad ha explicado que el objetivo de este programa es facilitar el acceso a la formación técnica, científica, técnica y artística, así como proporcionar «experiencias vitales en un entorno internacional y multicultural y contribuir al desarrollo de vínculos académicos, sociales, empresariales y culturales».

Paralelamente, la convocatoria tiene prevista la concesión de cuatro becas para la realización de alguno de los siguientes programas de doctorado ofrecidos por el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana Shreveport (Estados Unidos): Bioquímica y Biología Molecular; Microbiología e Inmunología; Fisiología Celular y Molecular; Anatomía y Biología Celular; y Farmacología; Toxicología y Neurociencia. La ayuda económica incluye un salario anual base de 32.000 dólares, así como una asignación anual de 6.000 euros para gastos de manutención y seguro médico, y la duración será como máximo de cinco años.

Por último, la asociación ofrece dos ayudas para programas del posdoctorado en el país americano dirigida a investigadores gallegos en el área de Ciencias de la Vida. La dotación económica incluye un salario anual base de 61.000 dólares, así como una asignación anual de 12.000 euros para gastos de manutención y seguro médico, limitada a una duración máxima de cuatro años.