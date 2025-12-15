Más de 240 mujeres y casi un centenar de hombres respaldan el manifiesto dentro del PSdeG para pedir firmeza contra el acoso sexual

ALBERTO LÓPEZ

El manifiesto para pedir firmeza en el PSdeG contra el acoso sexual y para solidarizarse con Silvia Fraga —que el viernes dimitió como la responsable de Igualdad de la ejecutiva al sentirse ninguneada en el caso Tomé— no para de ganar apoyos. Unas 240 mujeres, entre ellas ocho alcaldesas y ex cargos socialistas, ya han estampado su firma, en la que hay ya casi un centenar de varones, entre los que están los expresidentes de la Xunta Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño, el exportavoz del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, el exconselleiro de Traballo, Ricardo Varela o el exalcalde de A Coruña, Javier Losada. Un respaldo que muestra que las denuncias de seis mujeres contra Tomé Roca en el canal interno del partido han desencadenado una gran tormenta interna y una crisis que, lejos de cerrarse, sigue muy abierta. Tomé Roca, de baja en el PSOE, mantiene sus actas de concejal y diputado provincial, lo que le convierte en una pieza clave en futuras negociaciones, en contra de lo que le había pedido la dirección gallega y Ferraz.

Salvo de su círculo más próximo, apenas han surgido voces internas en el PSdeG para respaldar la gestión del caso que ha llevado a cabo José Ramón Gómez Besteiro. Sí lo han hecho Lara Méndez, que es su número dos, o los diputados Aitor Bouza o Patricia Iglesias. Pero no ha tenido muchas más muestras de apoyo. Sí han pedido responsabilidades otros cargos del PSOE coruñés, como el regidor de Ames, Blas García.

Entre las firmantes del manifiesto en apoyo a Silvia Fraga y para cuestionar el proceder de la dirección está Laura Seara, exsecretaria de Estado con Zapatero, y otras históricas del partido, como Rosa Gómez Limia, primera diputada del PSdeG en el Parlamento gallego, o Margarita Pérez Herraiz, concejala con Orozco en Lugo y exdiputada en O Hórreo y en el Congreso. También figura Patricia Vilán, que fuera portavoz del grupo socialista en el Parlamento gallego, y las alcaldesas de Guitiriz y Maceda, Marisol Morandeira y Uxía Oviedo.