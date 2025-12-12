780 cirugías aplazadas en los tres primeros días de huelga de médicos

Los facultativos concentrados frente al CHUO durante la tercera jornada de huelga. Santi M. Amil

La huelga de médicos afrontó hoy su última jornada en Galicia con el mayor seguimiento desde que comenzó el pasado martes. Un 22,49 % en los centros sanitarios gallegos, que subió hasta el 28,16 % en los hospitales y rozó el 29 % en los siete grandes complejos hospitalarios. Los datos, facilitados por el Sergas, reflejan que la incidencia también subió en primaria hasta el 8,13 %, ya que en este nivel asistencial el paro fue mucho menor. Por hospitales, destaca con diferencia el seguimiento en los de la provincia de Pontevedra: en el CHOP el 37 % de los médicos con posibilidad de hacer huelga la hicieron, en el Chuvi un 35,62 %, y en el Hospital do Salnés un 32 %. Es llamativo sobre todo este último dato porque los comarcales tuvieron una incidencia muy inferior.

O´Mega, uno de los sindicatos convocantes y el mayoritario entre el colectivo médico, cifró en un 86 % el seguimiento durante los cuatro días, con más de 2.100 facultativos secundando el paro. «El 86% de los médicos y pediatras que podían hacer huelga —por no haber sido designados como servicios mínimos ni encontrarse de baja por enfermedad ni de vacaciones— secundaron unos paros que se reanudarán en enero si la Xunta y el Ministerio de Sanidad no acceden a negociar las demandas de los facultativos», advierten.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explicó que el número de cirugías suspendidas por el paro el jueves alcanzó las 270, que se suman al medio millar de quirófanos aplazados martes y miércoles (510). Esto implica 780 operaciones canceladas de momento y seguramente más de un millar en el balance definitivo. El conselleiro estima que en torno a la mitad podrán reprogramarse la semana que viene.

El resto de la actividad cancelada —el jueves se anularon 6.900 consultas de hospital, 7.300 de atención primaria y 610 pruebas complementarias—, que se suma a los procesos aplazados en las otras jornadas, se irán programando en los siguientes días en función de las prioridades, «esperamos que todo estea reprogramado máis ou menos en dúas ou tres semanas, é unha época difícil pola gripe e porque o persoal ten días de libres disposición nestas datas», apuntó Caamaño.

El conselleiro confía en que la ministra negocie con los sindicatos mejoras en el borrador del estatuto marco, ya que la semana que viene están previstas dos reuniones, con el fin de evitar más movilizaciones. Y es que en solo tres días de huelga —de hoy aún no se ha hecho balance—, se suspendieron más de 42.000 atenciones médicas, por lo que el responsable de la sanidad gallega reclama un esfuerzo negociador aunque, lamentó, el último encuentro entre ministerio y sindicatos fue una oportunidad perdida para evitar que la situación se repita en enero.

Por su parte, O´Mega insiste en que sus reivindicaciones incluyen un nuevo estatuto marco, competencia estatal, pero también demandas que dependen de la consellería, como la voluntariedad de las guardias, «que obligan a muchos médicos a trabajar durante 24 horas seguidas», el reconocimiento de la carrera profesional computando el total de horas trabajadas y el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales entre otras.