La Xunta relanza Galicia Calidade para identificar la excelencia de la comunidad

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con la centenaria de Ordes Pepa Conde, este viernes en la presentación de Galicia Calidade en Santiago PACO RODRÍGUEZ

Nació en 1991 en una campaña publicitaria que promocionaba lo mejor de Galicia en sectores donde entonces no era tan habitual la presencia de productos y artículos gallegos de máximo nivel. Aquel Galicia Calidade que quedó en el imaginario colectivo, dentro pero también fuera de la comunidad, regresa ahora con fuerza de la mano de la Xunta para convertirse en marca de una Galicia «que avanza e aposta pola excelencia». El Museo do Gaiás de Santiago acogió ayer su puesta de largo en un acto en el que acompañaron al Gobierno gallego destacados deportistas, empresarios, científicos, artistas, profesores e ingenieros, junto a personas como la centenaria de Ordes Pepa Conde. Todos transmitieron la esencia de la vida gallega y del buen hacer en los más diversos sectores.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, definió el de ayer como un acto reivindicativo de ese Galicia Calidade para recoger todo lo bueno de tres décadas y proyectarlo al futuro, como «proa no mundo para captar talento e investimentos no exterior». Añadió que ese lema se mantendrá como el sello de calidad que ya certifica los mejores productos gallegos, pero irá más allá, impulsando la competitividad de las empresas gallegas y proyectando fuera la imagen de una tierra con autenticidad e identidad, que tiene marcado en el horizonte un Xacobeo 2027 que atraerá a miles de visitantes.

Rueda destacó que Galicia Calidade identifica el buen hacer en múltiples ámbitos: en los productos del campo y del mar, en la gastronomía, en empresas gallegas con exportaciones al alza y en el patrimonio histórico y cultural. Pero también, dijo, en hitos como ser la única comunidad con educación gratuita de la escuela infantil a la universidad, la primera en poner en marcha un centro de protonterapia para avanzar en la lucha contra el cáncer o la que albergará una de las seis nuevas fábricas de inteligencia artificial de Europa. «Todo iso é Galicia Calidade, sabemos do que falamos», expuso, para concluir: «É a marca que nos define. E temos que facela crible aquí para que o sexa tamén fóra. É a marca de todos os galegos para chegar ao mundo, para unha Galicia máis grande que busca a excelencia, como xa o demostra cada día», afirmó.

La presentación de la recuperada marca Galicia Calidade se desarrolló en el Museo do Gaiás. PACO RODRÍGUEZ

En el estrado del Museo do Gaiás hablaron gallegos que son buen ejemplo de ello. Deportistas como el piragüista Carlos Arévalo, con dos medallas olímpicas; investigadoras como Mabel Loza, directora del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (Cimus), y Yolanda Prezado, e ingenieras como Yanina Hallak, que cambió California por Nigrán para desarrollar vehículos espaciales en su empresa UARX Space.

También ofrecieron su testimonio personas como Pablo Rodríguez, que impulsó desde la asociación de vecinos la recuperación de Puxedo (Lobios), mostrando que la marca Galicia Calidade se hace «desde a cidade máis grande ao pobo máis pequeno». O emprendedoras como Chelo López, que dejó la asesoría para hacer crecer Gandería Quintián, en O Páramo, y llevar sus quesos al triunfo en Lyon: «Poñemos en valor un produto, pero tamén un territorio». Ese que Galicia Calidade reivindica con más fuerza y orgullo que nunca: «¿Gallego? ¡Gallego!».