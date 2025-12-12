La Xunta explica a los concellos que pueden autorizar viajes urbanos a los VTC si disponen del permiso autonómico

Dos viajeros entrando a un vehículo VTC en A Coruña, en una imagen de archivo. MARCOS MIGUEZ

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, trasladó este viernes, en una reunión con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), la posibilidad de que los concellos habiliten a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) para que puedan realizar viajes urbanos siempre que estos vehículos cuenten previamente con la autorización autonómica emitida por la Xunta, que solo permite operar en trayectos entre distintos ayuntamientos.

«Son os concellos os que deben tomar as decisións que consideren oportunas respecto dos VTC no que se refire á súa regulación e concesión de posibles autorizacións no ámbito urbano para realizar este tipo de tráficos», recalcó tras la reunión la Consellería de Presidencia —con competencias en movilidad— en un comunicado.

Según puntualizó Fontela, los concellos aplicarían así la normativa estatal —el conocido como decreto Ábalos del 2018—, «que prevé a posibilidade de que os concellos outorguen, se así o deciden, licenzas urbanas, e así o trasladou Galicia á súa regulación».

Hace un mes, los concellos de Vigo, Santiago y A Coruña acordaron exigir al Gobierno autonómico que paralizase la concesión de licencias sin estudiar la demanda real de estos servicios —algo en lo que coinciden los propios conductores de estos vehículos— y reclamaron a la Xunta una normativa autonómica para regular los servicios urbanos de esta modalidad de transporte. Este viernes, sin embargo, la Dirección Xeral de Mobilidade quiso reforzar la idea de que las autorizaciones autonómicas son solo interurbanas y que la Xunta «cumpre rigorosamente coa normativa vixente».

Competencia para sancionar

Durante el encuentro celebrado este viernes en Santiago, que fue solicitado por la Fegamp, la Xunta también recordó que la competencia para sancionar «cando se detecte a realización de tráficos urbanos» la tienen los ayuntamientos, pese a que la Dirección Xeral de Mobilidade los apoye enviando actas de inspecciones y denuncias tramitadas por la Guardia Civil.

Este viernes, de hecho, el Gobierno autonómico cifró en 260 las actas de infracción enviadas a los ayuntamientos, las mismas que contabilizaba a principios de mes. Hasta el momento, han sido gestionadas 123 multas en A Coruña, 118 en Santiago, 17 en Vigo y 2 en Culleredo; y el motivo más frecuente, según

«Os axentes [da Policía Local ou da Garda Civil] velan polo cumprimento da norma, remitindo os informes que correspondan aos concellos no caso de detectar incumprimentos que a Administración autonómica non pode sancionar», añadió la directora xeral. Judit Fontela también explicó que la Xunta remitió a todas las empresas y autónomos que operan licencias de VTC en la comunidad «unha comunicación recordando as súas obrigas legais», entre las que se encuentra la de realizar exclusivamente viajes interurbanos.