¿Cuándo se reprogramarán todas las cirugías canceladas por la huelga de médicos?

Un cartel advirtiendo de la huelga en el hospital de Ourense SANTI M. AMIL

La huelga de médicos afronta este viernes su última jornada en Galicia con el mayor seguimiento desde que comenzó el pasado martes. Un 22,49 % en los centros sanitarios gallegos, que sube hasta el 28,16 % en los hospitales y se acerca al 29 % en los siete grandes complejos hospitalarios. Los datos, facilitados por el Sergas, reflejan que la incidencia también ha subido en primaria hasta el 8,13 %. Por hospitales, destaca el seguimiento en dos, el CHOP, en donde según los datos del Sergas el 37 % de los médicos con posibilidad de hacer huelga la secundaron, y el Chuvi, con un 35,62 %.

O´Mega, uno de los sindicatos convocantes y el mayoritario entre el colectivo médico, cifró en el 86 % el seguimiento durante los cuatro días, con más de 2.100 facultativos secundando el paro. «El 86% de los médicos y pediatras que podían hacer huelga —por no haber sido designados como servicios mínimos ni encontrarse de baja por enfermedad ni de vacaciones— secundaron unos paros que se reanudarán en enero si la Xunta y el Ministerio de Sanidad no acceden a negociar las demandas de los facultativos», apuntan.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló esta mañana que el número de cirugías suspendidas por el paro el jueves alcanzó las 270, que se suman al medio millar de martes y miércoles (510). Esto implica que el número de cirugías canceladas superará el millar, que tendrán que reprogramarse en las próximas semanas. Caamaño afirma que en torno a la mitad tratarán de emplazarse ya la semana que viene.

El resto de la actividad cancelada —el jueves se anularon 6.900 consultas de hospital, 7.300 de atención primaria y 610 pruebas complementarias—, que se suma a los procesos aplazados en las otras jornadas, se irán programando en los siguientes días en función de las prioridades, «esperamos que estea máis ou menos todo reprogramado en dúas ou tres semanas, é unha época difícil pola gripe e porque o persoal ten días de libres disposición nestas datas», apuntó Caamaño.

El conselleiro confía en que la ministra negocie con los sindicatos mejoras en el borrador del estatuto marco, ya que la semana que viene están previstas dos reuniones, con el fin de evitar así más movilizaciones.