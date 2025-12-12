Galicia tendrá cobertura 5G en toda su geografía para el 2026

De izquierda a derecha, Julián Cerviño, director de Amtega; José Antonio Santiso, alcalde de Abegondo; Julio Abalde, subdelegado del Gobierno en A Coruña, y Alfredo Ramos, director de R y MasOrange

Galicia alcanzará la práctica totalidad de cobertura 5G en el 2026 gracias al avance del programa estatal Unico 5G Redes Activas, financiado por los fondos europeos NextGenerationEU y gestionado por el Ministerio de Transformación Digital. El municipio de Abegondo acogió este viernes el acto de presentación del proyecto en la comunidad, con la participación de representantes del Gobierno, Amtega (Xunta) y responsables de R y MasOrange.

El plan contempla actuaciones en casi un millar de estaciones móviles en Galicia, más de 80 de ellas de nueva construcción. Tras la última convocatoria, MasOrange (a través de Orange) resultó adjudicataria del 98 % del presupuesto, con 70 millones de euros previstos hasta finales del 2026, cifra que ascenderá a unos 80 millones al sumar la inversión ya ejecutada. La provincia de A Coruña concentra la mayor dotación: 22,7 millones.

95 % de los municipios rurales: conectados

Según los datos facilitados por las operadoras, R y MasOrange han desplegado ya cobertura 5G en más del 95 % de los cerca de 250 municipios gallegos de menos de 10.000 habitantes incluidos en el programa. Esto supone que el 80 % de la infraestructura prevista está ya construida o en funcionamiento.

Entre las localidades que disponen de esta tecnología figuran algunas de las menos pobladas de Galicia, como Negueira de Muñiz, con 215 vecinos, o Larouco, con algo más de 430. Abegondo, sede de la presentación este viernes, se encuentra también entre los municipios donde ya se presta servicio.

El despliegue persigue reducir la brecha digital y facilitar el acceso a servicios avanzados en zonas dispersas o de difícil acceso. Actualmente, el 96 % de la población gallega cuenta con cobertura 5G, una cifra que se prevé elevar hasta prácticamente el 100 % en el 2026.

Servicio esencial para el rural

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, calificó la cobertura 5G como «un servizo esencial» para los vecinos, especialmente en áreas donde la orografía impide el despliegue de fibra.

El director de R y MasOrange en Galicia, Alfredo Ramos, destacó que este avance garantiza «igualdad de oportunidades» entre el rural y las ciudades, y permite trabajar, formarse o emprender sin limitaciones de conectividad.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, subrayó que la inversión contribuye a fijar población y favorecer el desarrollo económico. Desde Amtega, su director, Julián Cerviño, insistió en la importancia de cumplir los plazos para asegurar servicios de voz y datos de calidad en toda la comunidad.

Además del despliegue móvil, R recordó que ofrece una solución de banda ancha mediante 5G para viviendas sin acceso a fibra. El servicio está disponible ya en 296 municipios y permitirá que 300.000 inmuebles dispongan de velocidades cercanas a la de la fibra óptica. Por su parte, desde R recordaron que suman más de 2.300 millones de inversión histórica en la comunidad, mantiene la mayor cobertura de banda ancha de Galicia, con una red de fibra que alcanza a 1,7 millones de hogares.