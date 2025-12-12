El avance digital en la Administración: servicios más eficaces y simplificados

Un usuario, accediendo a la aplicación XuntaEu SANDRA ALONSO

El proceso de transformación digital de la Xunta avanza con un horizonte claro: continuar con la apuesta por la simplificación de trámites y gestiones. Una vía que permite a la Administración poner a disposición de los usuarios unos servicios públicos más eficaces, personales y accesibles.

La jefa del departamento de Interoperabilidad y Servicios Digitales de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Sabela Pillado; el director xeral de Simplificación Administrativa, José María Barreiro, y el presidente de la Federación Galega de Asociacións Universitarias Sénior (Fegaus), Alejandro Otero, participaron esta semana en un encuentro informativo que sirvió para poner en común el trabajo realizado, así como para analizar la repercusión, en el día a día de los ciudadanos, de las medidas que se han implementado.

«Nosotros tenemos la obligación de poner tecnología en marcha, aplicada a las necesidades de la ciudadanía», explicó Pillado. Desde la Amtega, detalló, trabajan «para dar a los ciudadanos canales fáciles de usar, pero dentro de la Administración también hay que ser mucho más eficaces». Situar a las personas —y sus necesidades— en el centro de la Administración y de los servicios públicos es el telón de fondo de las iniciativas que se vienen desarrollando: las automatizaciones, los servicios en movilidad como la aplicación XuntaEu, la existencia de una plataforma única de datos —Citizen Data Hub—, la simplificación, los servicios proactivos y los entornos de relación, como los asistentes virtuales, son algunas de ellas. Internamente, tal y como comentó Pillado, también tienen «procesos de robotización y automatización que permiten a los empleados públicos aportar más calidad al servicio». La digitalización, añadió, les permite «reducir plazos, recopilar información, medirnos y exigirnos a nosotros mismos para saber cuánto estamos tardando en resolver y ponernos metas de mejora».

La aplicación práctica de las tecnologías y de la innovación se percibe en el trabajo desarrollado en el marco del plan de simplificación administrativa de la Xunta. «Intentamos reducir las cargas de los ciudadanos, la presentación de los documentos, recortarles los plazos y simplificar el lenguaje. Hay que humanizar la Administración y desburocratizarla para mejorar la atención a los ciudadanos y poder recordarles qué trámites tienen que hacer y cómo deben proceder», afirmó José María Barreiro.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Servicios públicos y administrativos más eficaces, personalizados y accesibles La Voz

Servicios proactivos

Hace tres años, la Xunta apostó por la implantación de los servicios proactivos a través de herramientas que permiten adelantarse a las necesidades de las personas. Ya están en marcha con la Tarxeta Benvida, notificando a las futuras madres su posible tramitación en la semana 21 de gestación, pero también con otros trámites como las prórrogas de licencias de caza y pesca, la renovación de plazas para escuelas infantiles o el bono Emancípate. En el 2026, adelantó Barreiro, se sumarán otros servicios que, junto con la unificación de la Carpeta Ciudadana, «ayudarán más si cabe a mejorar la simplificación».

Por su parte, el presidente de la Federación Galega de Asociacións Universitarias Sénior señaló que la digitalización puede ser una oportunidad o una barrera injusta. Otero se felicitó por contar con recursos como las aulas CeMIT repartidas por Galicia para «que las personas mayores puedan participar y conocer cómo se van a utilizar las tecnologías». Y, sobre los servicios proactivos, indicó que son avances relevantes para una persona mayor: «Recibes un mensaje que evita desplazamientos y permite ganar en autonomía, tranquilidad y dignidad». La federación pondrá en marcha la próxima semana su primera herramienta de IA: el asistente conversacional Mayte (mayores y tecnología).