Más del 15 % de las viviendas familiares principales de Galicia están construidas antes de 1951

Trabajos de reforma en la calle Real, que atraviesa el casco histórico de Pontedeume, en una imagen del pasado mes de marzo. JOSE PARDO

El 15,7 % de las vivienda familiares principales de Galicia están construidas antes del año 1951, según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). De las 175.688 edificaciones realizadas durante ese transcurso, A Coruña fue la provincia donde más hogares de este tipo se construyeron (65.034), seguida de Pontevedra (49.257), Lugo (34.855) y Ourense (26.542).

La Xunta define vivienda familiar como aquella que es destinada «a ser habitada por unha ou varias persoas, xenerala pero non necesariamente unidas por parentesco, e que non constitúen un colectivo», y deben ser registradas en el censo de viviendas. En el año 2024, el número de viviendas familiares principales en nuestra comunidad creció en 8.271 hasta alcanzar las 1.116.478, lo que supone un incremento del 0,75 %.

Por ayuntamientos, cabe destacar que el 37,66 % de las viviendas familiares de Galicia están situadas en las siete ciudades, que son los ayuntamientos con más población. Más en detalle, Vigo cuenta con 120.223 viviendas, el 10,77 %, y A Coruña con 108.111, el 9,68 %.

Atendiendo a la tipología de este tipo de domicilios que había en Galicia en el 2024, más de la mitad, el 53,94 %, son pisos. Por provincias, Ourense es la única en la que la presencia de viviendas unifamiliares es mayor que la de los pisos, mientras que en la de A Coruña la diferencia entre una tipología y otra es de casi veinte puntos (59,42 % de pisos y 39,59 % de unifamiliares).

Viviendas longevas

En lo que respecta a la antigüedad de las viviendas principales por décadas, el 18,61 % se construyeron entre los años 2001 y 2010 (207.748); el 16,25 % entre el 1991 y el 2000 (181.830); el 14,33 % entre el 1981 y el 1990 (160.026); el 15,32 % entre el 1971 y el 1980 (171.096); el 10,1 % entre el 1961 y el 1970 (112.624) y el 4,2 % entre el 1951 y el 1960 (46.827).