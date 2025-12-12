El 061 quiere crear plazas itinerantes con dos centros de trabajo distintos

Ambulancia medicalizada en el hospital do Salnés, foto de archivo MARTINA MISER

Los sindicatos han exigido la paralización inmediata de seis plazas de medicina y seis de enfermería que la Fundación Pública del 061 quiere crear con bases diferentes, lo que obligaría al personal que las ocupe a tener centros de trabajo diferentes, en uno de los casos a 120 kilómetros de distancia. En un comunicado, UGT advierte que el diseño de estas «medias prazas» no respeta unas condiciones laborales adecuadas «e pode repercutir negativamente na calidade do servizo».

En algunos de estos puestos la distancia entre los centros de trabajo superará los cien kilómetros, como Santiago y Ourense (106) o Ferrol y Foz (120). Esta movilidad impuesta supone, según la CIG-Saúde, «un gravísimo prexuízo económico, persoal e profesional, incrementando gastos en desprazamentos, risco viario, dificultade de conciliación e imposibilidade de consolidar equipos estables de traballo».

Según los representantes de los trabajadores, la dirección del 061 anunció la incorporación de los nuevos equipos para o el próximo 1 de enero, «sen tempo para negociar nin adaptar os calendarios anuais, as carteleiras, os plans funcionais e os criterios de distribución de vacacións e días libres». La creación de las plazas incorpora además, lamentan, un déficit encubierto de horas, «froito dunha planificación deficiente».