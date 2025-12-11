Pontón invita a Tomé Roca a dejar también sus actas como concejal y diputado provincial por respeto a la política
GALICIA
La portavoz nacionalista asegura que el Bloque hizo lo que correspondía: «Unha persoa con acusacións tan graves non pode estar ao frente dunha institución»11 dic 2025 . Actualizado a las 15:56 h.
La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, ha asegurado esta mañana en Vigo que José Tomé Roca, acusado por seis mujeres de un presunto delito de acoso sexual, no solo debe dimitir de sus responsabilidades de gobierno y orgánicas dentro del PSdeG, como anunció ayer, sino de todos sus cargos, incluidas sus actas como concejal en Monforte de Lemos y como diputado provincial. «Sería o mellor para a institución, o mellor para a política; é indignante que algo así poda pasar, pero o máis terrible é que alguén poda pensar que algo así está xeralizado: non todos e todas somos iguais, e o BNG fixo o que tiña que facer», dijo Pontón un día después de que advirtiese que Tomé Roca debía abandonar su cargo o ser cesado, porque de lo contrario, el Bloque le retiraría su apoyo para presidir la Diputación de Lugo.
Preguntada sobre si el PSdeG ha gestionado bien la crisis en un caso -como dicen las denunciantes- del que tenía constancia verbal la dirección, Pontón ha respondido que esa es una cuestión que debe aclarar el partido liderado por Besteiro, no el Bloque. «Eu son a portavoz nacional do BNG», ha insistido. Pontón, que ha puesto en valor la valentía de las víctimas que denuncian, ha recordado que ahora todas las palabras deben ser de apoyo para las mujeres que sufren una situación que suscita rechazo e indignación y que debe acompañarse y arropar a las víctimas. «Por dignidade e por respeto á política o que tiña que facer era dimitir das súas responsabilidades», ha defendido la líder del Bloque.