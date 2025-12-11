Se estás pensando en aumentar a familia, facelo en Galicia ten vantaxes
GALICIA
A Tarxeta Benvida é unha axuda económica dirixida a mulleres embarazadas a partir da 21 semana de xestación11 dic 2025 . Actualizado a las 16:32 h.
A Xunta é consciente de que para mellorar a natalidade e que moitas familias dean o paso é fundamental ofrecer apoio desde o primeiro momento. Con ese obxectivo naceu a Tarxeta Benvida, unha prestación económica á que o Executivo galego destinou desde o 2016 máis de 220 millóns de euros, para que todas aquelas unidades familiares que decidan medrar poidan preparar todo desde antes incluso do nacemento do bebé.
A Tarxeta Benvida é un recurso que se concede ás mulleres embarazadas a partir das 21 semanas de xestación para que poidan comezar a adquirir todo o necesario para o momento máis agardado. Mercar o berce, as cestiñas para o coche ou mesmo o carriño.
De feito, no ano 2024 máis de 3.000 mulleres obtiveron esta achega antes da chegada do bebé e da que poderán facer uso durante os primeiros meses de vida.
Que ofrece a Tarxeta Benvida?
Con ela poderás obter 1.200 euros durante o primeiro ano de vida do cativo. Unha cantidade que se duplica no caso das familias numerosas e conta cun 25% máis para aquelas que vivan no rural ou nos concellos máis despoboados. Pero o certo é que as familias con situacións máis vulnerables poderán contar con este apoio da Xunta ata que o meniño cumpra os catro anos.
Ademais, tamén se lle concede a tarxeta ás familias que acollan de xeito permanente a un ou máis menores de ata tres anos de idade. O obxectivo desta medida é fomentar o acollemento familiar.
Que podo facer con ela?
Podes mercar todos os produtos necesarios para o teu bebé, desde mobiliario ata elementos de uso diario como os cueiros, cremas ou mesmo roupa.
Pode facerse en calquera comercio habilitado para a venda deste tipo de produtos.
E como podo solicitala?
Desde este ano 2025 pedir a Tarxeta Benvida será moito máis sinxelo presentando na sede electrónica unicamente un formulario cuberto.
Que outros recursos teño?
En Galicia ademais está implementada a gratuidade da educación infantil 0-3 en todas as escolas tanto públicas coma privadas e de iniciativa social. Grazas a un investimento de máis de 65 millóns de euros da Xunta a nosa comunidade é a única que ofrece un programa completo de atención gratuíta de 8 horas ao día durante 11 meses.
Tamén hai opcións porque a Xunta creou as casas niño, uns recursos de atención diúrna a cativos de 0 a 3 anos que se sitúan nos municipios máis pequenos. Podes mirar as opcións da túa contorna, porque xa son máis de 100 os recursos destas características impulsados na comunidade.