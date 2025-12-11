Esperta Monforte aboga por una moción de censura para ver si los concejales del PSOE apoyan a José Tomé

Tomé, ayer, tras su reunión con los compañeros del grupo municìpal LAURA LEIRAS

Esperta Monforte, formación política con un concejal en la corporación de este municipio lucense, hace un llamamiento al resto de grupos de la oposición para valorar una moción de censura contra el alcalde, José Tomé, tras las acusaciones de acoso sexual que motivaron su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo y su baja en el PSOE. El partido integrado en la plataforma Interior Galego Vivo cree que la situación de Tomé al frente del Ayuntamiento de Monforte es «insostible» y aboga por proponer un candidato alternativo para «comprobar se todos os concelleiros e concelleiras do PSOE continúan apoiándoo de verdade».

En la rueda de prensa en la que anunció su baja en el PSOE y su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo y a la secretaría provincial del partido, Tomé avanzó su intención de continuar como alcalde de Monforte —donde gobierna con mayoría absoluta desde 2015— ahora en calidad de independiente. Los otros nueve concejales socialistas —son diecisiete los que integran la corporación local— decidieron seguir el mismo camino. Abandonarán el partido para seguir en el equipo de gobierno como no adscritos, fórmula que contempla la legislación para los ediles que abandonan el grupo al que pertenecían.

José Tomé ya pidió su suspensión de militancia en el PSOE y cuando Ferraz la haga efectiva el PSdeG propondrá la gestora para Lugo lorena g.c.

PP, BNG y Esperta Monforte no cuentan, sobre el papel, con un número de concejales suficiente para promover una moción de censura contra Tomé. Pero el concejal de esta última formación, Germán Vázquez, entiende que podría haber ediles que avanzaron su salida del PSOE y su apoyo a Tomé que podrían reconsiderar su decisión. «A decisión —señala Vázquez— tomouse onte axiña e correndo. Haberá que ver se os nove están dispostos a seguir poñendo a man no lume polo alcalde».

Hay cinco mujeres entre los nueve concejales que decidieron seguir con Tomé en el gobierno municipal después de que trascendiesen las denuncias por acoso sexual frente a las que el alcalde reivindica su inocencia. El regidor los reunió el miércoles a todos, antes de la rueda de prensa que ofreció en la sede del partido en Monforte, para ver si estaban de acuerdo con el anuncio que iba a realizar en lo relativo a su continuidad al frente del Ayuntamiento.

Tomé podría compartir grupo con el concejal de Esperta Monforte LUIS DÍAZ

Esperta Monforte comprende que los hasta ahora concejales del grupo socialista respeten la presunción de inocencia de Tomé, pero entiende que su respaldo a que continúe como alcalde «supón un desprezo ás posibles vítimas». «Monforte non merece este menosprezo á cidadanía nin estas manobras de manipulación», apunta en un comunicado.

La moción de censura se hace necesaria, a juicio de este partido, si Tomé no dimite como concejal y como alcalde, un paso que le reclaman con carácter inmediato. El PSdeG exigió a Tomé que entregase también el acta de concejal, al tiempo que hacía pública su «tristeza e repugnancia» por las denuncias de acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo. En un pleno municipal celebrado a última hora de la tarde de este miércoles, para aprobar el traspaso antes de final e año de la unidad de drogodependencias de Monforte al Sergas, PP y BNG pidieron al alcalde su renuncia.