El PSdeG anula la agenda de Besteiro ante el estallido del caso Tomé

El portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Sandra Alonso

El PSdeG ha anulado esta mañana la agenda de su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, que tenía previsto un acto en Padrón a media mañana. La cancelación se produce al día siguiente de que saltase la noticia de seis denuncias de mujeres en el canal interno del partido contra José Tomé Roca, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos. El partido no ha hecho públicos los motivos de esta decisión en una mañana y se ha limitado a decir que «hará un pronunciamiento contundente».

Varias mujeres denuncian al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por acoso sexual a través de un canal interno del PSOE LA VOZ

Está previsto que Lara Méndez, viceportavoz del grupo parlamentario, comparezca en O Hórreo a media mañana tras la reunión de la junta de portavoces. El caso del presidente de la Diputación de Lugo ha desencadenado también algunas reacciones ya desde Madrid. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado ese mismo miércoles que el partido apartará con contundencia a quienes sean denunciados por acoso sexual.

Los testimonios de las mujeres, en los que hablan de tocamientos, llamadas e imágenes por parte del líder socialista, se han dado a conocer en el programa de televisión Código10, de Cuatro.