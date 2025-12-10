Anxo Quintana reunirá al ala nacionalista del bipartito para reivindicar su legado

Anxo Quintana, con Ana Pontón en una imagen de archivo Sandra Alonso

Anxo Quintana reunirá en una comida en Santiago este sábado a los integrantes del ala nacionalista del gobierno bipartito, la coalición del BNG y el PSdeG que gobernó Galicia entre el 2005 y el 2009 y que tuvo como presidente al socialista Emilio Pérez Touriño. El exvicepresidente reaparece dos décadas después, justo cuando se conmemora el vigésimo aniversario de aquella etapa, que puso fin a la longeva era de Manuel Fraga y que ha sido la única experiencia de un gobierno de izquierdas en la historia autonómica de Galicia. Ese es el objetivo de la convocatoria: reivindicar el legado político de aquellos años, algo que no hace muy a menudo el Bloque, habida cuenta del fuerte desencuentro que se produjo entre Anxo Quintana y la UPG (partido mayoritario del frente) al final de aquel mandato. En estos 20 años, el exvicepresidente nacionalista, dedicado a sus actividades privadas, se ha mantenido al margen, sin hacer apenas ruido y leal al Bloque. Sí reapareció en el mitin de cierre de campaña del Bloque en las pasadas autonómicas, en Santiago, donde se hizo una foto con Beiras.

A la comida de este sábado han confirmado ya su asistencia tres de los cuatro conselleiros nacionalistas del bipartito: Fernando Blanco, que ocupó la cartera de Industria, Teresa Táboas, de Vivenda, y Alfredo Suárez Canal, de Medio Rural, un histórico de la UPG. No ha confirmado Ánxela Bugallo, que ocupó la cartera de Cultura. El también militante del partido quía y que fuera director xeral de Xuventude, Rubén Cela (que preside la Fundación Galiza Sempre), acudirá a una comida a la están convocados otros conocidos rostros del nacionalismo que tomaron parte en aquella experiencia, como el exdiputado Emilio López, Milucho, un histórico del sindicalismo agrario; Xesús Veiga Buxán, exdiputado, Carme Adán, que ocupó la secretaría xeral de Igualdade, o Encarna Otero, exconcejala en Santiago y ex directora xeral de Vivenda en la experiencia del bipartito. También formaron parte de aquel gobierno Edelmiro López Iglesias, profesor de la USC y uno de los mayores expertos en Medio Rural, o Salustiano Mato, exrector de la Universidade de Vigo.

Quienes formaron parte de aquella experiencia de gobierno entienden que en aquellos cuatro años se pusieron en marcha unas políticas públicas transformadoras que no han sido justamente reivindicadas, ni siquiera por los partidos que formaron parte de aquella coalición. Curiosamente, es el PP en el que todavía, 16 años después, habla más del bipartito, en este caso para airear las contradicciones entre lo que dice ahora la oposición y lo que hizo entonces (por ejemplo, los conciertos con la sanidad o la gestión de la radio y la televisión pública). Los populares justifican este recurso en que es el único período que les sirve de referente. Los nacionalistas ponen en valor de aquellos años la apuesta por la movilidad de la tierra agraria, el impulso a la vivienda pública y una política industrial que abría el campo a las élites existentes hasta entonces.