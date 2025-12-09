Rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora en una noche con incidencias por toda la franja atlántica

Vallas tiradas por el tiempo en Milladoiro (Ames) XOAN A. SOLER

El martes ha amanecido con mucha lluvia y fuertes vientos en la costa atlántica gallega. VImianzo registró, poco antes de las siete de la mañana rachas de viento de 150 kilómetros por hora, la misma intensidad registrada en Viveiro, 150,6 pasadas las nueve de la mañana.

En cuanto a precipitaciones, el mayor índice de lluvia también se registró en la Costa da Morte, en concreto en Cee: la estación de Brens midió un acumulado de 74,8 litros, muy por encima de los 62 de Fontecada (Santa Comba), que le sigue en el volumen de registros. En cualquier caso, la temperatura sigue siendo alta para la época del año y A Mariña figura entre las zonas con las temperaturas más altas de Galicia: la estación de Pedro Murias, en Ribadeo, registró 19,9 grados a las 07.40 de esta mañana.

A pesar de estos altos índices, no se han registrado importantes incidencias, aunque los servicios de emergencia sí han permanecido alerta y han recibido numerosas llamadas de pequeños incidentes. En A Coruña, los bomberos tuvieron que retirar elementos con riesgo de caídas y hubo daños en el mobiliario urbano.

Por su parte, los bomberos y la Policía Local de Vigo han recibido, desde las siete de la mañana, más de medio centenar de llamadas de ciudadanos que avisaban de daños causados por la borrasca marina que afecta a la costa gallega. Y la alerta naranja en el mar ha obligado a Mar de Ons a suspender, hasta nuevo aviso, su servicio de transporte marítimo entre Vigo y Cangas.

Y en Santiago, el Concello ha tomado la decisión de cerrar todos los parques y zonas verdes por las inclemencias meteorológicas. Así permanecerán hasta que se termine la la alerta. La medida tiene como finalidad evitar accidentes ante la posibilidad de que algún árbol o ramas caigan causando daños. Desde el Concello se pide a los ciudadanos que no salten las cintas del cierre en los espacio verdes.

El temporal provoca un espectacular desprendimiento en los acantilados de Campelo, en Valdoviño Ramón Loureiro

Activada alerta naranja

La Xunta activó para hoy la alerta naranja por viento en el oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, y mantiene el mismo nivel de aviso por temporal costero en los litorales coruñés y lucense. Debido a esta situación la Comisión Escolar de Alertas decidió suspender hasta las 16.00 horas las actividades en el exterior de los centros educativos en los municipios del oeste de A Coruña (Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Vimianzo y Zas) y del suroeste (Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira y Rois). También se ha suspendido toda la actividad deportiva federada y del programa Xogade que se realice en el exterior hasta las 15.00 horas en el oeste y noroeste de A Coruña.

La actividad deportiva federada y de Xogade que se desarrolle en el mar está suspendida durante todo el día de hoy en la Costa da Morte, en el noroeste de esta misma provincia y en el suroeste coruñés, Rías Baixas y Miño de Pontevedra. En la Mariña de Lugo la suspensión va hasta las 14.00 horas de este martes.