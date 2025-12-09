El PPdeG hace valer su mayoría para rechazar un millar de enmiendas de la oposición a los presupuestos

Mario Beramendi Álvarez
MARIO BERAMENDI REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, en un pleno del Parlamento de Galicia.
Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, en un pleno del Parlamento de Galicia. SANDRA ALONSO

El grupo mayoritario de la Cámara no atiende ninguno de los 575 cambios propuestos por el Bloque a los Orzamentos ni 431 de los 435 presentados por los socialistas. Solo acepta cuatro correcciones que tienen que ver con el lenguaje no sexista

09 dic 2025 . Actualizado a las 18:31 h.

En la tramitación de los presupuestos gallegos se ha convertido ya en un clásico que el PP, el grupo mayoritario de la Cámara, haga valer su holgada mayoría absoluta para rechazar la totalidad de las

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 90% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 meses Suscríbete