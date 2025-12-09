El PPdeG hace valer su mayoría para rechazar un millar de enmiendas de la oposición a los presupuestos
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
El grupo mayoritario de la Cámara no atiende ninguno de los 575 cambios propuestos por el Bloque a los Orzamentos ni 431 de los 435 presentados por los socialistas. Solo acepta cuatro correcciones que tienen que ver con el lenguaje no sexista09 dic 2025 . Actualizado a las 18:31 h.
En la tramitación de los presupuestos gallegos se ha convertido ya en un clásico que el PP, el grupo mayoritario de la Cámara, haga valer su holgada mayoría absoluta para rechazar la totalidad de las