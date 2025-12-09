Álex Ávila, pediatra: «Le pusieron mi nombre a un bebé»
REDACCIÓN / LA VOZ
Especialista en neonatos y director asistencial del área sanitaria de A Coruña y Cee, dice que primero es médico y después director: «Antes estaba el doctor Google y ahora llegan muchos pacientes hablando de lo que han visto en ChatGPT»10 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Álex Ávila (Carballo, 1981) aún conserva el número de teléfono de su primer móvil. Hace tiempo que dejó de ser solo un médico de bebés, especialista en neonatos, para ir asumiendo más responsabilidades —ahora es