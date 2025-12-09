Álex Ávila, pediatra: «Le pusieron mi nombre a un bebé»

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El pediatra y director asistencial del área sanitaria de A Coruña y Cee, Álex Ávila
El pediatra y director asistencial del área sanitaria de A Coruña y Cee, Álex Ávila CESAR QUIAN

Especialista en neonatos y director asistencial del área sanitaria de A Coruña y Cee, dice que primero es médico y después director: «Antes estaba el doctor Google y ahora llegan muchos pacientes hablando de lo que han visto en ChatGPT»

10 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Álex Ávila (Carballo, 1981) aún conserva el número de teléfono de su primer móvil. Hace tiempo que dejó de ser solo un médico de bebés, especialista en neonatos, para ir asumiendo más responsabilidades —ahora es

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 90% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 meses Suscríbete