El PSdeG denuncia que la Xunta no cumple los plazos para aprobar el plan de prevención de incendios

Zona quemada por el anterior incendio cerca del pueblo de Frontón CARLOS CORTÉS

La portavoz de Política Forestal del PSdeG, Carmen Rodríguez Dacosta, ha denunciado que la Xunta «volve incumprir un ano máis» la obligación legal de aprobar y publicar el plan de prevención de incendios (Pladiga) antes del 31 de octubre. En un comunicado, los socialistas gallegos explican que presentaron una batería de iniciativas parlamentarias para exigir a la Xunta que dé importancia a las políticas de prevención contra los incendios.

Rodríguez Dacosta insistió en la «deixadez» de la Xunta a la hora de tomar medidas preventivas contra los incendios forestales, lo que según afirmó demuestra que «non teñen aprendido nada» tras la oleada de fuegos que afectó a Galicia este verano, especialmente a la provincia de Ourense. La Xunta aprobó el Pladiga del 2025 en un consello el 5 de mayo de ese mismo año.

La socialista aseguró que los incendios se extinguen en invierno y criticó una falta de medidas de la Consellería do Medio Rural que demuestra una «xestión irresponsable e perigosa da política forestal». Por esa razón, pidió a la Xunta que «non deixen no esquecemento tanto sufrimento, tantas propiedades perdidas e tanto dano feito» por los incendios de este verano, e insistió en que atiendan a todos los expertos, a los grupos parlamentarios y a la experiencia de los fuegos en Ourense, que han demostrado «pola vía dos feitos» que los fuegos de nueva generación «son imposibles de extinguir unha vez se inician».

«Cada día que pasa sen presentar as medidas preventivas para o próximo verán aboca un pouco máis a Galicia a repetir a catástrofe forestal derivada da neglixencia duns responsables de Medio Rural que non están á altura da responsabilidade que teñen entre mans», afirmó la parlamentaria socialista. También recordó que las comunidades están obligadas a aprobar y publicar los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción antes del 31 de octubre del año precedente.

«A Xunta nunca asumiu esa obrigación», explicó Dacosta. De hecho, según dijo, el Ejecutivo autonómico lo incumple de forma reiterada desde que fue aprobada, lo que «evidencia un déficit de planificación e unha desconexión preocupante entre a Xunta e a normativa estatal vixente».

A principios del mes de noviembre, la Xunta anunciaba que reforzará las actuaciones en materia de prevención de incendios forestales este 2026, cuyos fondos alcanzarán los 75,38 millones de euros, una cuantía superior en un 50 % a la destinada en el 2025, según avanzó la conselleira do Medio Rural, María José Gómez.