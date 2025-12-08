Investigan el caso de la vecina de Santiago que murió aplastada por una nevera en su domicilio

Xoán A. Soler

Una vecina de la rúa Ramón Cabanillas, en el Ensanche de Santiago, falleció en la tarde del pasado sábado a consecuencia de lo que está siendo investigado como un posible accidente doméstico. A la mujer, de 75 años, le cayó encima una nevera en su domicilio por causas que se desconocen y que están siendo verificadas por los investigadores de la Comisaria de la Policía Nacional, si bien, en principio, no hay signos de violencia aparente.

Según ha trascendido, fue una hermana de la mujer la que la encontró tendida en el suelo y con la nevera volcada sobre parte de su cuerpo. Esta familiar alertó a los servicios de emergencia mediante una llamada al 112, unos minutos antes de las 19 horas del sábado. En su mensaje de alerta, la mujer indicó que su hermana necesitaba asistencia médica urgente, y explicó que tenía una pierna atrapada bajo el electrodoméstico.

En su llamada al 112, indicó al personal de emergencias que su hermana no respondía a estímulos, por lo que fue puesta en contacto telefónico con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con el fin de recabar más datos hasta que el personal sanitario llegara al domicilio en el que tuvo lugar el suceso, en el número 6 de la que es una de las calles más céntricas del Ensanche compostelano. A su llegada, poco después, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.

El 112 indicó en su parte que, tras confirmar el óbito, los sanitarios «insistiron na necesidade de contar cos axentes da Policía Nacional e Local co fin de coñecer as circunstancias do suceso». Hasta la céntrica vivienda se desplazaron agentes de ambos cuerpos, y el caso pasó a manos de los equipos judiciales de la Policía Nacional. Desde el 112 indican que es necesario cumplir todos los procedimientos legales para conocer las causas exactas de la muerte de una persona.

Lo sucedido no pasó desapercibido en la rúa Ramón Cabanillas. La coincidencia del suceso con una hora en la que, pese a ser una jornada festiva, aún había alguna actividad comercial y, sobre todo, hostelera, tanto en la calle como en sus inmediaciones, hizo que la llegada de varios coches de la Policía Nacional y de la ambulancia alarmasen a los vecinos del mismo edificio en el que se registró el suceso y a otras personas que se encontraban por las inmediaciones.