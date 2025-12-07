El tráfico de armas hace de Galicia su tercer nicho de negocio en España
VIGO / LA VOZ
La provincia de Pontevedra es la más activa, superada por Andalucía y Levante; Suiza, Portugal, República Checa o Eslovaquia ejercen de proveedores principales07 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Pedro César Rodríguez pagó desde su cuenta de PayPal tres pequeños dispositivos electrónicos con capacidad para convertir pistolas convencionales en armas automáticas. Se colocan en la corredera y permiten disparar en ráfaga, haciendo de un