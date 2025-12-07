«Es peligroso que los niños accedan a las redes e interactúen con adultos»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El grupo de investigación tecnológica de la Policía Nacional advierte de los riesgos que corren los menores en internet, porque «son muy vulnerables»08 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Después de trabajar en el área de Información de antiterrorismo de la Policía Nacional, en la Secretaría de Seguridad del Estado y desarrollando múltiples funciones relacionadas con la seguridad informática en A Coruña, el inspector Diego Arceo recaló