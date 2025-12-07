«Es peligroso que los niños accedan a las redes e interactúen con adultos»

Diego Arceo, jefe del grupo de investigación tecnológica, en la comisaría de Lonzas (A Coruña). ÁNGEL MANSO

Después de trabajar en el área de Información de antiterrorismo de la Policía Nacional, en la Secretaría de Seguridad del Estado y desarrollando múltiples funciones relacionadas con la seguridad informática en A Coruña, el inspector Diego Arceo recaló