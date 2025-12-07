«Es peligroso que los niños accedan a las redes e interactúen con adultos»

Adrián Valiño REDACCIÓN / LA VOZ

Diego Arceo, jefe del grupo de investigación tecnológica, en la comisaría de Lonzas (A Coruña).
Diego Arceo, jefe del grupo de investigación tecnológica, en la comisaría de Lonzas (A Coruña). ÁNGEL MANSO

El grupo de investigación tecnológica de la Policía Nacional advierte de los riesgos que corren los menores en internet, porque «son muy vulnerables»

08 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Después de trabajar en el área de Información de antiterrorismo de la Policía Nacional, en la Secretaría de Seguridad del Estado y desarrollando múltiples funciones relacionadas con la seguridad informática en A Coruña, el inspector Diego Arceo recaló

