Las mafias del ciberdelito elevan la amenaza
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
Las ciberestafas ya suponen el 30 % de las infracciones penales contabilizadas en Galicia en un contexto de permanente crecimiento: en España han aumentado un 488 % en ocho años08 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El cibercrimen ya es la mayor amenaza delictiva para la sociedad actual. Gobiernos de todo el mundo tratan de hacer frente a una oleada criminal difícil de parar por su globalidad y por su crecimiento