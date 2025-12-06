De Cáceres y Gran Canaria a Galicia para ser odontólogas: «Me encanta todo menos el clima»
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Menos del 8 % de los universitarios gallegos vienen de otras comunidades o del extranjero; las carreras de la salud son la excepción, ahí el porcentaje supera el 22 %08 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El 92 % de los estudiantes de las universidades gallegas tienen su residencia habitual en Galicia. Es decir, son de aquí o sus familias viven en la comunidad. Poco más de un 8 % vienen