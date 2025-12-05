El Sergas ofrece a los médicos de centros de salud hacer guardias en PAC por incentivos de hasta 6.000 euros al año

Dos hombres pasean frente a un centro de salud de Ferrol durante una de las jornadas de la huelga en atención primaria. LAURA LEIRAS

El Sergas se reunió este viernes con los sindicatos de la mesa sectorial para avanzar en los acuerdos firmados el 24 de noviembre, con los que se logró desconvocar parcialmente la huelga de atención primaria, ya que organizaciones sindicales como CIG-Saúde y O’Mega mantuvieron la convocatoria. Una de las medidas a negociar es la voluntariedad de las guardias de los puntos de atención continuada (PAC). La Xunta trasladó una propuesta abierta a alegaciones, en la que propone que estas guardias a mayores se cubran con personal médico y de enfermería tanto de centros de salud como de los propios PAC.

Los médicos y enfermeros voluntarios pueden elegir —en principio hasta finales del 2028— distintos tramos horarios en función de las horas que quieran hacer. En el caso de los facultativos de PAC, los tramos —a mayores de su jornada ordinaria— serán hasta 230 horas, hasta 450 o hasta 660 al año.

En el de los médicos de centros de salud se proponen cuatro tramos diferentes: hasta 100, 150, 300 o 600 horas. De los cuatro colectivos, solo en este último se recoge un incentivo a mayores del abono de las correspondientes guardias, que va de los 1.000 a los 6.000 euros al año, en función del tramo. Estos importes se cobrarán aunque el profesional no haga todas las guardias efectivas siempre que sea imputable a la Administración, por ejemplo, que ya estén cubiertas.

Que solo se incentive a este colectivo será uno de los puntos que van a alegar algunos sindicatos, como explica Luz Fernández, de CC.OO. Pero no va a ser el único. El borrador del Sergas recoge también la voluntariedad de los sábados por la mañana, un tramo horario que hasta ahora asumía el personal de los centros de salud y que desde abril se considerará como atención continuada (PAC).

Tras el rechazo unánime de las medidas presentadas el 17 de octubre, el Sergas propuso este viernes un plan especial a partir del 1 de abril del 2026 para que los médicos de centros de salud asuman este tramo horario abonando 32 euros la hora —actualmente son 28—.

100 plazas por concurso

Otro de los puntos presentados en la mesa sectorial es la oferta de empleo público en puestos de difícil cobertura. Serán 100 plazas, 32 para pediatras de primaria y el resto para médicos y otros facultativos de hospitales comarcales, en concreto 27 de urgencias hospitalarias, dos de hospitalización a domicilio y el resto de facultativos especialistas. Serán plazas por concurso, sin necesidad de oposición, pero la Xunta aún debe modificar la ley que ampara este tipo de proceso porque su aplicación finalizaba en este 2025.

Plus de productividad

En donde ya se llegó prácticamente a un acuerdo es en el complemento de productividad variable, recortado en el 2010 en un 4 % y que nunca recuperó su importe. La Xunta se comprometió a devolver un 2,5 % en este 2025 —con carácter retroactivo— y el 1,5 % restante en el 2026.