Los piquetes de la huelga de transportes dificultan el paso de autobuses en las estaciones de Ferrol, A Coruña y Santiago

1/5 Huelga de transporte en A Coruña. César Quian 2/5 Huelga de transporte en A Coruña. César Quian 3/5 Huelga de autobuses en Ferrol. CÉSAR TOIMIL 4/5 Fotos en la estación intermodal de Santiago, sin autobuses interurbanos Xoán A. Soler 5/5 Ambiente en la estación intermodal de Santiago tras la huelga de autobuses. Xoán A. Soler

La primera de las cuatro jornadas de huelga —convocadas para los días 5, 12, 15 y 19 de diciembre por UGT, CC. OO. y CIG ante la paralización del convenio colectivo del transporte de viajeros por carretera en la provincia— dejó prácticamente inactiva la terminal coruñesa. Aunque a primera hora entraron algunos autobuses que cubrían rutas del área metropolitana, una vez en el interior los piquetes impidieron la salida de cualquier servicio.

La afluencia de los usuarios en las dársenas —apenas unas decenas— indica que buena parte de los viajeros sí conocía el anuncio de huelga y optó por buscar alternativas. Sin embargo, entre quienes acudieron a la terminal con la intención de llegar a sus trabajos, centros educativos o compromisos programados, la desesperación era evidente. Para poder operar los servicios mínimos, algunas empresas han optado por improvisar paradas a unos metros de la estación para evitar así el piquete y poder seguir dando servicio a los usuarios.

«La huelga está siendo un éxito, con un seguimiento del 100%», ha expuesto el responsable del sector de carreteras de UGT, Iván Cancela, respecto a una jornada que ha transcurrido «con normalidad» y sin incidencias en el ayuntamiento coruñés, aunque con el enfado de parte de los usuarios. «Lo comprendemos pero tienen que entender que es una situación límite para nosotros también, somos igual de dagnificados que ellos».

En Santiago la situación es similar. En este caso, tras las negociaciones abiertas desde primera hora de la mañana, los trabajadores accedieron a permitir la salida de los servicios mínimos decretados por el Concello de Santiago de las tres líneas del transporte urbano, que dan servicio a los hospitales Clínico y de Conxo. Se trata de las líneas 1 y las dos circulares C2 y C4. Quedan suspendidos todos los demás servicios mínimos previstos; así como todas las frecuencias y líneas del transporte interurbano.

La situación también está siendo complicada en la estación intermodal, de donde salen los interurbanos, y que también está sin actividad. Se avisa además que los autobuses que procedan de otras provincias y que lleguen a esa estación compostelana no podrán salir de nuevo después.

En la zona de Bergantiños, a p

«Ata as 10,30 horas o grado de cumprimento dos servizos mínimos foi do 59% nos contratos afectados e no transporte escolar foi do 76%», informó la Xunta sobre el seguimiento de la huelga de autobuses.